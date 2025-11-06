José Antonio Marina, próximo protagonista del Aula de Literatura José Cadalso de San Roque

El reconocido filósofo, pedagogo y ensayista José Antonio Marina será el protagonista de una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, con el patrocinio de la Diputación de Cádiz. El encuentro se celebrará el jueves 27 de noviembre en el Teatro Juan Luis Galiardo, a partir de las 18:30, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, Marina presentará su más reciente obra, La vacuna contra la insensatez, un ensayo en el que reflexiona sobre los errores recurrentes del pensamiento humano y propone herramientas para evitar las “chapuzas evolutivas” que nos llevan a cometerlos. “El cerebro humano, aunque admirable, tiene fallos de diseño que nos hacen caer en errores previsibles y universales”, explica el autor en este libro, donde identifica los llamados “virus mentales” y plantea dos “supervacunas” para protegernos de ellos.

José Antonio Marina Torre es uno de los filósofos más influyentes del panorama intelectual español. Su investigación se ha centrado en el estudio de la inteligencia, la creatividad artística y científica y los mecanismos éticos del pensamiento humano, campos en los que ha desarrollado una teoría que conecta la neurología con la ética.

Autor de obras esenciales como Elogio y refutación del ingenio —con la que obtuvo el Premio Anagrama y el Premio Nacional de Ensayo—, La conspiración de las lectoras o Anatomía del miedo, Marina ha dedicado buena parte de su carrera a acercar la filosofía al público general, participando en tertulias de Radio Nacional de España y colaborando habitualmente en prensa, radio y televisión.

Sus últimos ensayos profundizan en la inteligencia colectiva de las organizaciones y en la necesidad de repensar las estructuras políticas y educativas. Además, el filósofo impulsa desde hace años la iniciativa “movilización educativa”, un proyecto que busca implicar a toda la sociedad en la mejora del sistema educativo español. Dentro de este movimiento, ha promovido la creación de la Universidad de Padres on-line, una plataforma para formar a familias en valores educativos y desarrollo personal.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha subrayado la importancia de contar con una figura como José Antonio Marina en el ciclo literario sanroqueño, destacando que “su presencia reafirma el compromiso del Aula de Literatura José Cadalso con la divulgación cultural y el pensamiento crítico”.