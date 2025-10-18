Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 18 de octubre
Cultura, música y teatro para todos los gustos: la comarca vive un fin de semana lleno de actividades
El fin de semana se despliega este sábado 18 de octubre en el Campo de Gibraltar con una oferta diversa que combina arte, literatura, eventos solidarios, teatro y conciertos. Desde primera hora de la mañana, la comarca se llena de propuestas para disfrutar en familia o con amigos.
Tarifa
La jornada comienza a las 9:00 en la Casa de la Cultura de Tarifa con las Jornadas Temáticas de Sensibilización Ambiental, un espacio de reflexión sobre el cuidado del entorno natural.
A las 11:00, la Explanada del Puerto acoge un acto solemne: la Jura de bandera para personal civil, un evento cargado de simbolismo y emoción.
Más tarde, a las 12:00, la Biblioteca Municipal invita a los más pequeños al cuentacuentos La maga Lola Mento tiene mucho cuento, una actividad divertida y educativa.
Por la noche, a las 20:00, el Teatro Municipal Alameda presenta la obra La Desmetamorfosis, de la compañía Ignacio Andreu, una propuesta teatral que combina humor y crítica social.
San Roque
A las 9:30, el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque acoge el I Congreso de la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar, una cita de debate, ponencias y reflexión sobre igualdad y derechos.
Durante toda la jornada, el Litoral de Sotogrande será escenario de la VI Regata Gastronómica Puerto Sotogrande Gourmet 2025, que combina deporte náutico y experiencias culinarias en un entorno inmejorable.
Algeciras
La mañana arranca en Algeciras a las 10:30 en el Museo Municipal con un taller de pintura impartido por Silvia Eulordy, ideal para los amantes del arte.
A las 11:30, el Auditorio Millán Picazo celebra el encuentro cofrade comarcal “Capiroteando”, con el simposio “Regímenes tributarios en hermandades y cofradías”, un espacio de formación para el mundo cofrade.
A las 13:30, el Parque de las Acacias acoge una copa de convivencia y concierto de marchas procesionales con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara (La Línea) y la Banda Sinfónica Amando Herrero (Algeciras).
Ya por la noche, a las 20:30, hay dos citas imperdibles: en la Casa Leonora, el espectáculo “Ensalada de palabras con Pimienta” (entrada + consumición por 15 €, con reserva), y en el Teatro Florida, la comedia Estamos en crisis… ¿y qué?, protagonizada por Paco y Maite, para reír y reflexionar a partes iguales.
Los Barrios
A las 12:00, la Biblioteca Municipal “Cronista de la Villa” de Los Barrios recibe a Olga Junquera con su obra Nana Suena, dentro del ciclo Telethusa.
Por la tarde, a las 19:30, la Sala El Pósito celebra una nueva sesión del Otoño de Teatro con los microteatros La adquisición e Íntimas confesiones, de Caricato Teatro.
Y para cerrar la noche con ritmo y nostalgia, el Montera Forum acoge a las 21:30 el concierto “Una Noche en los 80’s”, con las míticas bandas Modestia Aparte, La Frontera y La Guardia.
La Línea
A las 12:00, el restaurante DBlanco en Alcaidesa (La Línea) celebra su propio Oktoberfest, con comida típica alemana y actuaciones de Trafalgar Band y DJ Yuni.
Ya entrada la noche, el Palacio de Congresos y Exposiciones vibrará a las 21:00 con el concierto de Melody, una cita musical que promete energía y diversión.
