Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 3 de noviembre

El inicio de la semana llega este 3 de noviembre con propuestas perfectas para quienes buscan un lunes diferente. La cultura toma protagonismo en Algeciras con las II Jornadas de Patrimonio Cultural, mientras la Fiesta del Cine invita a llenar las salas con entradas a solo 3,5 euros. Además, el Circo Berlín continúa con sus espectáculos en el recinto ferial.

La jornada arranca a las 11:00 en el Centro Documental José Luis Cano con el inicio de las II Jornadas de Patrimonio Cultural, una cita dedicada a la conservación, difusión y puesta en valor del legado histórico de la ciudad y su entorno. Las actividades incluyen conferencias, encuentros y mesas redondas con especialistas en patrimonio y cultura.

El Recinto Ferial mantiene la oferta familiar del Circo Berlín, que continúa con su programa de acrobacias, humor y espectáculos visuales para todos los públicos.

La Fiesta del Cine llega también a las salas del Campo de Gibraltar, permitiendo disfrutar de todas las películas por solo 3,5 euros. Durante esta jornada, los espectadores podrán acceder a grandes películas a un precio reducido, en todas las salas adheridas a la iniciativa nacional, que incluyen los dos cines de la comarca.