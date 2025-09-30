El Hotel La Residencia Puerto de Tarifa, premiado por su compromiso con la sostenibilidad

El Campo de Gibraltar suma un nuevo motivo de orgullo en materia turística. El Hotel La Residencia Puerto & Spa de Tarifa ha sido distinguido en la V edición del Certamen de Reconocimiento a empresas y entidades gaditanas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la estrategia ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), organizado por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) con el apoyo de la Diputación a través del programa DipuInnova+.

El hotel tarifeño ha recibido este galardón gracias a la exhaustiva memoria presentada, que demuestra su compromiso con los 17 ODS, abarcando desde la igualdad de oportunidades hasta la acción por el clima. La distinción fue recogida por su directora general, Jeanne Wambergue, en un acto en el que se reconocieron a un total de doce empresas gaditanas.

La secretaria general de la CEC, Carmen Romero Matute, destacó durante su intervención que “este certamen, consolidado ya como un referente en la provincia, no es un acto simbólico, sino la prueba práctica de que en Cádiz hay empresas que actúan con responsabilidad y demuestran que la sostenibilidad es una ventaja real en competitividad, reputación e innovación”.

Por su parte, el presidente de la CEC, José Andrés Santos Cordero, recordó que “este certamen cumple una doble función: reconocer públicamente el esfuerzo de quienes ya están liderando con su ejemplo e invitar a otras muchas empresas a sumarse, porque en la sostenibilidad no sobra nadie y todos somos necesarios”. En su intervención final, subrayó que “Cádiz puede y debe ser parte activa de la transición hacia una economía más verde, justa e innovadora. Cuando una empresa apuesta por la eficiencia energética, la inclusión social o la transparencia en su gobernanza no solo gana en reputación, sino que también fortalece su posición en el mercado, atrae talento y genera confianza en clientes e inversores”.

Con este premio, el Hotel La Residencia Puerto refuerza su papel como un ejemplo de turismo responsable en el Campo de Gibraltar y consolida a Tarifa como destino pionero en unir sostenibilidad y excelencia turística.