Gran Sur convierte a los niños en protagonistas con “Peque Spa”

El próximo sábado 4 de octubre, el centro comercial Gran Sur abrirá sus puertas a la imaginación con "Peque Spa", una propuesta gratuita pensada para que los niños y niñas de La Línea y el Campo de Gibraltar vivan una experiencia única. La cita tendrá lugar en horario de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, con un espacio diseñado para que los pequeños se conviertan en protagonistas de un auténtico spa infantil.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de talleres de abalorios, un rincón de maquillaje y peluquería, e incluso de una original camilla para masajes adaptada a los más pequeños. Todo ello en un entorno lúdico y creativo que busca fomentar la diversión y la imaginación.

“En Gran Sur apostamos por la innovación en nuestras actividades y por ofrecer a las familias planes atractivos que van más allá de las compras. Con Peque Spa queremos sorprender a los más pequeños con un entorno lúdico y creativo, pensado para que disfruten y compartan momentos especiales. Nuestro objetivo es que Gran Sur siga siendo un lugar de encuentro para toda la familia en La Línea”, señaló Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del centro por consolidarse como referente de ocio en la comarca. Cada mes, Gran Sur organiza actividades tanto para adultos como para niños, con el propósito de dinamizar la vida social y cultural de la ciudad, además de ofrecer alternativas seguras y accesibles para toda la familia.

"Peque Spa" supone así una oportunidad para que los más pequeños se diviertan en un entorno cuidado, mientras sus padres disfrutan de la oferta comercial y de servicios del centro.