Gran Sur acoge un taller gratuito en La Línea para impulsar la inserción laboral junto a Adecco

El centro comercial Gran Sur en La Línea se convertirá el próximo 23 de octubre en un punto de encuentro para quienes buscan abrirse camino en el mundo laboral. De la mano de Adecco, líder en soluciones de empleo, se celebrará un taller gratuito orientado a ofrecer herramientas y claves prácticas para mejorar la empleabilidad.

La sesión tendrá lugar de 11:00 a 12:30 en la planta alta, junto a Pepco, y estará dirigida por profesionales del sector que orientarán a los asistentes sobre cómo afrontar con éxito una entrevista, elaborar un currículum atractivo y construir una marca personal sólida, entre otros temas fundamentales.

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la inserción laboral y ofrecer un espacio de asesoramiento profesional accesible para todos los interesados. Además, quienes no puedan acudir presencialmente podrán seguir el evento en directo a través de la plataforma de Adecco, que lo retransmitirá en streaming de forma totalmente gratuita.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web de Adecco, así como en la del propio centro comercial Gran Sur.