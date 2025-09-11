Gibraltar conmemora el 40 aniversario de la reapertura completa de la Verja con España

El Gobierno de Gibraltar ha inaugurado este jueves una exposición en el John Macintosh Hall para recordar el 40 aniversario de la reapertura completa de la Verja con España, un acontecimiento histórico que transformó la vida social, cultural y económica del Peñón y del Campo de Gibraltar. La Verja fue cerrada en 1969 por orden del dictador Francisco Franco y separó físicamente a dos comunidades hasta 1982, cuando se autorizó el paso peatonal. Ya en 1985, el proceso quedó completado al permitirse el trasiego de vehículos.

La muestra, organizada por el Archivo Nacional de Gibraltar, podrá visitarse del 15 al 26 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:15, con entrada gratuita.

El viceministro principal, Joseph García, fue el encargado de abrir oficialmente la exposición y subrayó la importancia de este episodio en la historia reciente de Gibraltar. “El cierre tuvo grandes consecuencias en Gibraltar y sus alrededores. Fue un acto inhumano de coacción pensado para poner a Gibraltar de rodillas. Sin embargo, el plan de Franco fracasó y los gibraltareños, con el apoyo del Reino Unido, resistieron valientemente todo lo que el dictador les echó encima”, declaró.

La exposición se divide en cuatro secciones temáticas: la visión del Reino Unido y España sobre la frontera y los trabajadores transfronterizos; el cierre de 1969 y sus repercusiones; el contexto diplomático que condujo a la reapertura en 1985; y la situación actual tras la salida de Gibraltar de la Unión Europea, enmarcada en el acuerdo político alcanzado este mismo año para definir la relación futura con el bloque comunitario.

García también agradeció la labor del archivero Gerard Wood y su equipo por reunir material “singular e inédito” para dar forma a esta muestra.

El cierre de la frontera, decretado en 1969 por la dictadura franquista, se prolongó durante 16 años, incluso después de la muerte de Franco, hasta que en febrero de 1985 España accedió a su reapertura total, en paralelo a sus aspiraciones de ingresar en la Comunidad Económica Europea.

Para Gibraltar, aquel episodio se convirtió en un “momento de construcción nacional”, en palabras de García, "comparable a la evacuación de civiles durante la Segunda Guerra Mundial, que reforzó aún más el sentimiento de identidad del pueblo gibraltareño".