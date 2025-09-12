La exposición erótica Sex-upone cruza el Atlántico: de La Línea a Buenos Aires en su 15º aniversario

La Línea de la Concepción tiene muchos sellos de identidad: el peñón como vecino incómodo, un arte de frontera que todo lo contagia… y desde hace quince años, también un pasaporte erótico con denominación de origen: Sex-upone, la colectiva fotográfica que se ha hecho mayor viajando. Sevilla, Los Barrios, Barcelona, Lisboa, Oporto, Portimão… y ahora, en su VI edición mediante, la travesía da un salto oceánico. Este sábado 13 de septiembre, Sex-upone aterriza en el Salón Erótico de Argentina, en Buenos Aires, y a comienzos de 2026 continuará ruta en Mar del Plata.

Con el lema “Vuelta a los orígenes”, la exposición rinde homenaje al fotógrafo ruso Viktor Ivanovski, cuya mirada entre lo surrealista y lo provocador actúa como hilo conductor. La propuesta no es ligera de equipaje: reúne retratos, desnudos, abstracciones y un erotismo que juega entre la sombra y la carne. El resultado: obras que, en palabras de sus comisarios, “buscan conmover al público”.

Los responsables de este viaje visual son Paco Guerrero, colaborador habitual de Europa Sur, y Macarena Alés, directora de la Galería Manolo Alés, quienes han reunido a un plantel de quince artistas nacionales e internacionales: Christian Herrero, Dori Fernández, Francis J. Benítez, Igor Vorobey, Jesús Garesse, Jokerbcn (Antonio Martínez), Luis Mañasco, Marc Butxaca, Melissa Marie, Mon López, Treze Muñoz, Paco Guerrero, Sandra Torralba, Sonia Mateo y Vanessa Pérez (también fotógrafa de Europa Sur).

Sex-upone nació en 2010 y, como todo adolescente precoz, nunca se ha conformado con quedarse en casa. En 2024 volvió a la Galería Manolo Alés —el espacio municipal de La Línea donde debutó— y desde entonces mantiene la maleta preparada. La VI edición confirma que la muestra ha dejado de ser un experimento local para convertirse en una cita internacional del erotismo fotográfico.

Lo dijo Ivanovski en uno de sus textos: “el erotismo es la última frontera del surrealismo”. Puede que Sex-upone, con su acento linense y su pasaporte global, esté empeñado en cruzar esa frontera una y otra vez.