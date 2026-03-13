España activa la web oficial del trío de eclipses que atraerá a millones de personas entre 2026 y 2028

El eclipse total del 2 de agosto de 2027 está considerado por la comunidad científica como el “Eclipse del Siglo” debido a su inusual duración.

España se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios del siglo. El Gobierno ha presentado la página web oficial www.trioeclipses.es, una plataforma creada para ofrecer información rigurosa y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante los tres eclipses solares que podrán observarse desde nuestro país entre 2026 y 2028.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), nace con un objetivo claro: convertirse en el portal de referencia para ciudadanos, medios de comunicación, científicos y administraciones ante un fenómeno que se espera que movilice a millones de personas.

España será escenario de un trío de eclipses excepcional. El primero llegará el 12 de agosto de 2026, seguido por otro el 2 de agosto de 2027 y un tercero el 26 de enero de 2028. Dos de ellos serán totales y uno anular. Además, nuestro país será el único del mundo desde el que podrá observarse de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia.

La nueva web reúne información práctica para preparar la experiencia: desde recomendaciones para planificar desplazamientos y consultar el transporte hasta propuestas de destinos desde los que disfrutar mejor del fenómeno. También explica qué podrá verse en cada zona de España y en qué momento exacto se producirá el eclipse.

Un portal para entender y observar el fenómeno

Desde la página principal, los usuarios pueden acceder a secciones específicas dedicadas a cada uno de los eclipses. En ellas se explica cómo se producirá el fenómeno, cuándo tendrá lugar y desde qué territorios será visible.

El portal incorpora además contenidos divulgativos para comprender qué es un eclipse y por qué estos eventos despiertan tanto interés científico. Entre los apartados más consultados figuran las recomendaciones para una observación segura, con información sobre protección ocular, uso adecuado de instrumentos ópticos y pautas para evitar riesgos.

La web incluye también una sección de Divulgación con actividades y recursos educativos elaborados por la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses en colaboración con la Agencia Espacial Europea.

Uno de los espacios más llamativos es el apartado de Puntos de Observación, que ofrece un mapa interactivo con ubicaciones oficiales facilitadas por las comunidades autónomas desde las que contemplar el fenómeno en condiciones óptimas.

A ello se suma el Centro de Trayectorias, donde pueden consultarse mapas técnicos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional con las zonas de totalidad y anularidad que recorrerá cada eclipse.

El sur de España, protagonista del eclipse del siglo

De los tres fenómenos previstos, uno destaca especialmente para el sur peninsular. El eclipse total del 2 de agosto de 2027 está considerado por la comunidad científica como el “Eclipse del Siglo” debido a su inusual duración.

La franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, lo que convertirá al sur de Andalucía en uno de los mejores lugares del mundo para contemplarlo. En zonas de Cádiz (como el Campo de Gibraltar), Málaga, Granada o Almería la oscuridad total podría prolongarse más de cuatro minutos, un tiempo excepcionalmente largo para este tipo de fenómenos.

Un reto científico y organizativo para todo el país

El lanzamiento de la web coincide además con la activación de los perfiles oficiales del Trío de Eclipses en redes sociales como X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Estos canales servirán para difundir información actualizada, avisos de seguridad, actividades divulgativas y novedades sobre la organización del evento.

El proyecto está coordinado por la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, adscrita al Ministerio de Ciencia y presidida por el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa. En ella participan numerosos ministerios y organismos científicos, entre ellos el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

El reto no es menor. Más allá del interés científico, los eclipses podrían atraer a millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que exige una planificación que garantice la seguridad, la movilidad y la coordinación institucional.

Como recuerda el vídeo oficial de la iniciativa, no será solo un espectáculo astronómico. Durante tres años consecutivos, España se convertirá en el epicentro mundial de la observación del cielo.

Una oportunidad histórica para mirar hacia arriba y presenciar un fenómeno que, en palabras de los científicos, solo ocurre una vez en generaciones.