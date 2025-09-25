"La realidad no es más que un pacto convenido entre mediocres"

Tito Muñoz (Barcelona, 1956) es un personaje peculiar en el imaginario local de Algeciras. Hace años que vive en la ciudad, aunque es natural de la Ciudad Condal. El amor lo trajo al sur y el sur lo conquistó.

Mucho y poco se sabe de este publicista, compositor y poeta, hombre de las artes en definitiva. Están los hechos irrefutables: ganador de 16 Leones de Oro de Cannes, artífice de campañas para empresas tan reconocidas como Danone o Vileda y autor de letras para Serrat, Víctor Manuel o Javier Ruibal. Y luego están las leyendas —nacidas en su propio barrio— que lo retratan como traficante, estrella del rock o anfitrión de fiestas "placenteras" en su terraza. Todo esto circula en internet, pero hay otra forma más certera de conocer a Tito Muñoz: leer sus libros, donde, sin disfraz, vuelca su alma.

Este jueves, 25 de septiembre, en los boxes de Alcultura el autor volverá a ofrecer esa oportunidad con la presentación de Recuerdos inventados. El prólogo iba a estar a cargo de su amiga Laura Esquivel, aunque motivos médicos lo impiden. No importa: el libro se sostiene solo.

Las manos del autor, sujetando su nueva obra. / Vanessa Pérez

Como en la persona de Muñoz, en sus páginas se adivinan magia y excentricidad, pero sobre todo la pasión absoluta por las palabras.

Su nuevo libro nace de un gesto de hartazgo. Hace un par de veranos, el autor se descubrió atrapado en la repetición de sus días. Siempre la misma terraza, el mismo desayuno, la misma secuencia de rutinas. De ese malestar brotó la chispa. "Qué miserables recuerdos iba a conservar. Decidí entonces inventarme los míos y los escribí a modo de diario. Me sorprende ahora, al leerlos, que todos son absolutamente reales. Y me quedo con ellos", explica.

El resultado es un calendario paralelo que sustituye lo cotidiano por un territorio de imaginación desbordante, "una crónica de visitas a lugares secretos y prohibidos". Ciudades submarinas, festivales de cometas que atan a los niños a mariposas gigantes, fumaderos de algas donde el soma verde guía los sueños. Son recuerdos que nunca existieron, pero que al pasar por la escritura, para Tito, se vuelven tan palpables como los verdaderos.

Recuerdos inventados no es una ruptura, sino una evolución natural del universo creativo del artista. "Quise intentar algo nuevo, ajeno a las prácticas que acostumbro. Sentir de nuevo el riesgo, el vértigo y el peligro que generan lo desconocido".

Ese gesto de desobediencia se convierte en toda una declaración: "La realidad no es más que un pacto convenido entre mediocres. Vivimos ya un futuro distópico en que la realidad aceptada es un error del pasado. Harto de verdades postizas emprendí la aventura de estas crónicas a través de un diario, confeccionando una realidad a mi medida donde recojo unos recuerdos más que posibles”.

La portada del libro también es un guiño a su biografía íntima. Una mano extensamente decorada con anillos es fiel reflejo de la del autor. "Una alumna de metafísica me regalo este anillo que es la envidia de Saturno. Un zafiro azul estrella. Como no disponía de ningún dedo libre donde colocarlo no tuve más remedio que implantarme otro índice".

Portada del libro 'Recuerdos Inventados'. / E.S.

Con Recuerdos inventados Tito Muñoz no solo comparte un año de vida transformado en ficción, ofrece también una enseñanza vital: "Recomiendo a mis nietos desobedecer la realidad impuesta y pilotar en la imaginación para encontrar lo auténtico, lo que de verdad merece la pena".

Y, como broche, el artista se despide con una promesa y augurio a la vez: "Recuerdo que este libro de Tito Seisdedos Muñoz será un éxito en la experimentación de un nuevo género”.

Quizá inventado, quizá verdadero. Pero con Tito Muñoz, todo lo inventado parece siempre más cerca de la realidad.