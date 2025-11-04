La enotienda El Decantador inicia una nueva etapa con cambio de ubicación en la avenida Blas Infante

La reconocida tienda de vinos El Decantador, referente para los amantes del buen vino en Algeciras, inicia una nueva etapa con la inauguración de su nueva ubicación. Después de 15 años en su local original, el establecimiento se muda a la Avenida Blas Infante, en el local que antes ocupaba la tienda Millán, junto al antiguo Recoveco, a escasos cuatro minutos de su antigua dirección en la calle Sáenz Laguna.

El cambio no solo supone una mejora en amplitud y escaparates, sino también en aspectos menos tangibles pero igualmente importantes: una renovación de energías y nuevas oportunidades para seguir ofreciendo lo mejor a su clientela.

José Mari, dueño de El Decantador. / Erasmo Fenoy

Una nueva etapa que promete mantener la esencia de siempre, con más espacio para nuevas oportunidades.

15 años de buen vino

El Decantador abrió en mayo de 2010 con una idea muy clara: dar a conocer vinos de España, espeicalmente aquellos menos comerciales pero con una gran relación calidad-precio. Desde entonces, se ha convertido en un sitio de referencia para los aficionados del vino. Sus recomendaciones, siempre acertadas, le han valido un hueco entre las paradas obligatorias para las grandes ocasiones, como la Navidad.

En su tienda, no solo se encuentra una amplia bodega en crecimiento constante, también productos gourmet para crear la combinación perfecta entre comida y bebida.