La Cómic-Con de Málaga acogerá la presentación de un documental del dibujante Carlos Pacheco

El famoso dibujante de cómics de San Roque, Carlos Pacheco (1960-2022), será uno de los protagonistas de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCC Málaga) que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La familia de Pacheco ha confirmado la proyección de los avances de un documental sobre la vida del artista el jueves 26 septiembre: Pacheco Forever.

La cinta, "Pacheco Forever", que se presentará en la primera expansión oficialmente licenciada fuera de Estados Unidos de la Comic-Con, se produce con la empresa malagueña Muy Al Sur Films, una productora afincada en la capital malacitana y con renombre en el área del arte cinematográfico y publicitario. En ella se repasará los detalles biográficos del dibujante y además contará con testimonios familiares y de compañeros del gremio del cómic.

El cartel promocional del documental de Carlos Pacheco. / ES

El cartel, que muestra a Carlos Pacheco en forma de esbozo en su escritorio reza con una de sus míticas frases: "Quería ser piloto de cazas, un vaquero en el lejano oeste, un marine en Okinawa, un superhéroe en Nueva York, así que me di cuenta es que lo que realmente quería ser era un dibujante de cómics".

Biografía

Carlos Pacheco Perujo nació el 14 de noviembre de 1960 en San Roque, Cádiz (España), fue un reconocido dibujante de cómics español, conocido por su trabajo con importantes editoriales como Marvel y DC Comics.

Se le considera el artista español más prestigioso que ha trabajado jamás para la industria del cómic estadounidense, alcanzando popularidad por sus dibujos en obras como Avengers Forever, X-Men, Justice League, Fantastic Four, etc. Fuera de la industria del cómic de propiedad corporativa, se reunió en 2003 con su amigo y escritor, Kurt Busiek, para producir su propia serie de fantasía, Arrowsmith, que reimagina la Primera Guerra Mundial en un mundo en el que existen la magia y los dragones. Recibió una nominación al premio Eisner a la mejor serie limitada. Carlos Pacheco Perujo recibió la Medalla de Oro española a las Bellas Artes tras fallecer en 2022 por la enfermedad de ELA.