¿Chino o japonés?: comida asiática en La Línea

Para los amantes de la gastronomía oriental, en La Línea van a encontrar dos rincones que les cautivarán. Tanto si eres fanático del sushi como si prefieres un buen plato de tallarines salteados, esta ciudad del Campo de Gibraltar tiene opciones para ti. Hoy comparamos dos restaurantes asiáticos de la localidad: el japonés Tokyo Sushi Bar y el chino Wok Hong Kong 2. Y para quienes prefieren ponerse el delantal, también hay una tercera opción: un supermercado oriental repleto de sabores por descubrir.

Tokyo Sushi Bar

Ubicado en la céntrica calle Carboneros, el Tokyo Sushi Bar se ha ganado el corazón (y el estómago) de sus clientes. Con una impresionante puntuación de 4.8 estrellas en Google, este restaurante japonés es el refugio perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica, cuidada y deliciosa.

“Gracias a este restaurante me he enganchado al sushi”, confiesa uno de los muchos comentarios entusiastas. Y no es para menos. Los platos, todos caseros y elaborados con ingredientes de calidad, destacan tanto por su sabor como por su presentación.

La estética también juega un papel fundamental. Los emplatados, delicados y coloridos, son parte de la experiencia. A esto se suma la atención del personal, calificada por los comensales como excelente, y la rapidez en el servicio, algo especialmente valorado en fines de semana.

En definitiva, un restaurante íntimo y con mucho mimo que ha logrado fidelizar a sus clientes: “La mejor comida que he probado nunca”, sentencia otra reseña.

Wok Hong Kong 2

Más al sur, en la avenida de España, se encuentra Wok Hong Kong 2, un restaurante de cocina asiática con un enfoque diferente. Aquí, el protagonista es su buffet libre, que por 18,5 euros en almuerzo y 20,5 euros en cena (9,5 euros para menores de 7 años) ofrece una amplia gama de platos tanto orientales como occidentales.

¿Lo mejor? Puedes repetir cuanto quieras, e incluso personalizar tus platos en la zona del Wok, eligiendo ingredientes y viendo cómo los cocineros los preparan al momento.

“Me ha encantado. El buffet tiene poca variedad, pero por contra, mucha calidad, todo riquísimo y la atención del personal magnífica”, señala una clienta habitual. Aunque es cierto que entre los elogios aparecen también críticas puntuales sobre la cantidad o frescura de algunos platos, la mayoría coincide en destacar la amabilidad del servicio y la versatilidad del menú.

Además, Wok Hong Kong 2 cuenta con servicio para llevar y reparto a domicilio, lo que lo convierte en una opción cómoda para quienes prefieren comer en casa.

¿Prefieres cocinar tú?

Para los más atrevidos en la cocina, a pocos pasos de ambos restaurantes, en la calle Doctor Villar, se encuentra un supermercado oriental que ofrece una amplia variedad de productos importados. Desde algas nori y arroces especiales hasta salsas, noodles, especias o congelados típicos de la cocina china y japonesa.

Una parada imprescindible si quieres experimentar los sabores de Asia sin salir de tu cocina. Ideal tanto para quienes se inician en esta gastronomía como para los que ya dominan el wok y los palillos.