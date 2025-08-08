Castillos hinchables, cócteles y Pignoise: así es el verano en Trocadero Sotogrande

Trocadero Sotogrande no es un chiringuito al uso. A pocos kilómetros de Gibraltar, en el exclusivo enclave de Sotogrande (San Roque), este beach club se ha consolidado como uno de los puntos neurálgicos para quienes veranean en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Lo que antaño fue el club de playa “El Cucurucho” se ha transformado en un espacio de diseño, gastronomía y entretenimiento decorado por Lorenzo Queipo de Llano, donde cada rincón invita a quedarse.

Con vistas al mar que se graban en la memoria, el recinto ofrece dos propuestas gastronómicas diferenciadas: por un lado, el restaurante mediterráneo, donde conviven clásicos como el gazpacho, el pulpo a la brasa, pescados frescos y carnes seleccionadas; por otro, el restaurante asiático, disponible solo en verano, que combina sabores tailandeses y japoneses para los paladares más curiosos.

La experiencia continúa con una coctelería que brilla con luz propia. En Trocadero Sotogrande, cada cóctel es una creación cuidada al detalle, pensada para refrescar las noches cálidas y elevar los mediodías frente al mar. Y si el plan incluye a los más pequeños, la zona familiar también está lista: menús adaptados con opciones más ligeras como ensaladas, arroces o pizzas, y un castillo hinchable acuático que se convierte en el gran reclamo infantil. Eso sí, la reserva y pago de la entrada en su web es anticipado.

Pero si hay un momento del año en el que Trocadero se transforma, es en agosto. El Festival Trocadero convierte el beach club en un escenario frente al mar, con una programación de música en vivo que va del 7 al 23 de agosto. El cartel lo abre Bebe junto a Carlos Jean, y entre los destacados figuran Ariel Rot, el grupo 84, Tobalo & Friends o Pignoise, quienes actuarán el 20 de agosto. Además, hay espacio para la sorpresa: un concierto secreto el día 22 y una despedida por todo lo alto con Yerai Cortés el 23.

Las entradas están disponibles en la web oficial de Trocadero, donde también se pueden consultar horarios y detalles de cada actuación.

Entre castillos hinchables, cócteles creativos y noches de música en directo, Trocadero Sotogrande ofrece una experiencia que va mucho más allá del chiringuito: es una celebración del verano en todas sus formas.