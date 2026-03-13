Cádiz acogerá “The Mystery Man”, la impactante exposición sobre la Sábana Santa que ya ha fascinado a medio millón de visitantes

La ciudad de Cadiz se prepara para convertirse en uno de los grandes focos culturales y religiosos de 2026 con la llegada de The Mystery Man, una exposición internacional que gira en torno al misterio de la Sabana Santa y que ha despertado un enorme interés en distintos países.

La muestra se instalará en la Catedral de Cadiz, concretamente en su cripta, desde enero hasta junio de 2026, ofreciendo a los visitantes una experiencia única que mezcla investigación histórica, arte hiperrealista y recursos audiovisuales.

Una escultura hiperrealista basada en 15 años de investigación

La pieza central de la exposición será una escultura hiperrealista considerada una de las representaciones más fieles realizadas hasta ahora del cuerpo que aparece reflejado en la Sábana Santa.

Esta obra, fruto de 15 años de investigación, recrea con gran precisión anatómica el cuerpo humano tal y como se describe en los estudios sobre la reliquia, mostrando las marcas y heridas asociadas al relato de la pasión de Jesus de Nazaret.

El resultado es una representación impactante que busca acercar al público a una visión científica y artística del enigma que rodea a la Sábana Santa.

Una experiencia inmersiva en uno de los espacios más especiales de la Catedral

El recorrido de la exposición incluirá diferentes elementos relacionados con la pasión, como reproducciones de la cruz, la corona de espinas y una réplica de la Sábana Santa, además de material audiovisual diseñado para reforzar la experiencia sensorial del visitante.

La visita permitirá además recorrer varios espacios emblemáticos del conjunto monumental, como la cripta, la propia catedral, la Torre del Reloj y la Casa de Contaduría. Las entradas están disponibles en su web.