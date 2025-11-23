Artesanía, música y solidaridad en el Mercadillo de Navidad de Tarifa en la calle Cervantes

La Navidad se rodeará de artesanía, música y solidaridad en Tarifa este 2025. Cinco bares se han hermanado para organizar un Mercadillo Navideño en la calle Cervantes del municipio tarifeño, una cita en la que los comercios unirán fuerzas para colaborar de manera voluntaria con la Fundación del Alzehimer de Tarifa.

Este mercadillo nace como una iniciativa conjunta de cinco bares de la calle Cervantes (La Surfería, California, Sunset, Cayo Coco y Buena Vibra), cinco enclaves que han decidido colaborar para ofrecer "un espacio especial donde reencontrarse con el espíritu navideño, nuestras tradiciones y el comercio local".

"Lo hacemos de manera totalmente voluntaria, con la intención de regalar a los habitantes de Tarifa un momento de disfrute, convivencia y cultura, en estas fechas tan significativas", destacan en una nota de prensa.

El evento contará con artesanos locales, tiendas de Tarifa y vendedores de segunda mano; además de música en vivo entre las 16:00 y las 21:00 horas los días de mercadillo y un ambiente navideño pensado para toda la familia.

Las fechas del Mercadillo son:

• 7 de diciembre

• 13 de diciembre

• 20 de diciembre

• 24 de diciembre

Todo aquel que participe podrá hacer un aporte voluntario destinado íntegramente a la Fundación del Alzheimer de Tarifa, con el deseo de sumar un gesto solidario propio de estas fechas.