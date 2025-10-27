Algeciras despide octubre y da la bienvenida a noviembre con literatura, ópera y exposiciones

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras prepara una semana intensa llena de actos para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, dentro de la programación de otoño que elabora.

La agenda cultural comienza el lunes 27 a las 19:00 en el Centro Documental José Luis Cano con la presentación de la novela El Imperio de la Magia, de Juan Luis Otero Ripoll, que contará con la participación del escritor y exalcalde Patricio González, presidente del Colectivo Cultural Estrechando. El autor estará presente en este acto que inaugura la semana literaria.

El viernes 31 de octubre, a las 12:00, el mismo centro acogerá una visita guiada para el alumano del CEPER Al-Yazirat a la exposición fotográfica 50 aniversario Tría 75, organizada por la Asociación Memoria de Algeciras, en colaboración con el Ayuntamiento.

Ese mismo día, a las 19:30, también en el Centro Documental, se presentará el libro-memoria Algeciras Fantástika 2024, editado por el Ayuntamiento a través de la Delegación Municipal de Cultura y la Universidad de Cádiz en Algeciras.

La música será protagonista el sábado 1 de noviembre, festividad de Todos Los Santos con la representación de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi en el Teatro Municipal Florida, a las 20:30. La obra será interpretada por la compañía Leonor Gago Artist Management (LGAM), en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia.

La semana cultural concluirá el domingo 2 de noviembre, también en el Teatro Florida, con la representación de Friends. El Musical Parody, una divertida adaptación inspirada en la popular serie televisiva, que subirá al escenario a las 19:00.

Además, la programación se completa con un amplio repertorio de exposiciones abiertas al público en distintos espacios culturales de la ciudad, que incluyen tanto muestras permanentes como temporales de artistas locales y nacionales.

Entre ellas destacan: