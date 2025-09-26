Algeciras se moviliza por la lucha contra el cáncer con su marcha solidaria anual

El próximo sábado 27 de septiembre, Algeciras acogerá la IV edición de la carrera solidaria “Algeciras en marcha contra el cáncer”, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La salida de la marcha está prevista a las 19:00 desde el Parque Llano Amarillo, y se espera la participación de centenares de personas comprometidas con la causa.

La jornada combinará el deporte con la diversión y la solidaridad. Tras la marcha, los asistentes podrán disfrutar de una Holi Party, un sorteo de regalos y actividades infantiles como pintacaras, juegos y bailes, pensadas para los más pequeños.

En cuanto a la distribución de los fondos recaudados, el 80% se destinará a servicios gratuitos para pacientes y familiares, ayudas sociales y al mantenimiento de la sede local de la AECC, mientras que el 20% restante se invertirá en investigación oncológica. En 2024, la provincia de Cádiz destinó casi 300.000 euros a proyectos de investigación financiados con estas aportaciones.

El evento contará con la asistencia de representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores y miembros de la sociedad civil, consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad algecireña y un ejemplo de compromiso colectivo en la lucha contra el cáncer.