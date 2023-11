Vive un fin de semana de miedo en Algeciras Fantástika

La nueva edición del festival Algeciras Fantástika ya se está desarrollando con normalidad en la ciudad del Campo de Gibraltar. El evento, que convierte al municipio en la capital del terror, cuenta con una amplia programación entre la que destacan las actividades del fin de semana, las del viernes 10 y el sábado 11 de noviembre, días en los que habrá una Casa del Terror, una Escape Room y un pasacalles inspirado en Pesadilla antes de Navidad.

Casa del Terror

Inspirada en la temática zombie, la Casa del Terror se instalará en el Edificio del Antiguo Hospital Militar. El viernes podrá accederse de 18:30 a 23:30, mientras que el sábado el horario será de 18:30 a 23:00. Los asistentes podrán disfrutar de una sesión más suave durante la primera jornada.

El recorrido contará con varias estaciones de terror estenografiados con temática zombie, con 20 actores caracterizado que acecharán en la oscuridad, y una amplia selección de efectos especiales de sonido eiluminación, una atmósfera ambientada en series como The walking dead o The last of us, según han anunciado desde el propio Ayuntamiento algecireño.

La entrada es libre para mayores de edad. Aquellos menores que superen los 14 años deben llevar una autorización de sus progenitores o tutores legales publicada en las redes sociales de la Delegación de Juventud. Los menores de 14 años deben ir acompañados por un mayor de edad autorizado por el padre, madre o tutor legal del menor.

Pasacalles

Más de 300 bailarines tomarán las calles del centro de Algeciras para protagonizar un pasacalles inspirado en Pesadilla antes de Navidad. La actividad, organizada por Stylo Urbano Center, se desarrollará el viernes a partir de las 18:30.

Escape Room

Código Escape Room convertirá el Edificio del Antiguo Hospital Militar en el escenario de una escape room gratuita durante las jornadas del viernes y el sábado. El primer día, los interesados en disfrutar de esta actividad podrán hacerlo de 16:00 a 23:00, mientras que el segundo tendrá un horario comprendido de 16:00 a 00:00. Las personas que quieran asistir pueden inscribirse en la web www.codigoscaperoomalgeciras.com.