'Sintrón ni Son' y 'El Paraíso del Momo' ganan el concurso del Carnaval de San Roque

La chirigota barreña Sintron ni Son y la comparsa algecireña El Paraíso del Momo ganaron en la noche de este viernes en sus respectivas categorías en el Concurso de Agrupaciones de Carnaval de San Roque, celebrado en el Teatro Juan Luis Galiardo.

Con un teatro lleno de público se vivió una gran noche de Carnaval en la que se inundaron de coplillas y, literalmente, de papelillos, ya que la delegación de Fiestas había depositado en cada uno de los asientos una bolsa con artículos para animar la fiesta (con pom-pom, serpentinas, papelillos y un cañón de papelillos).

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Fiestas, María Collado, estuvieron presentes en la final junto a numerosos concejales de la Corporación.

La organización premió a los tres mejores disfraces de entre el público, premios que fueron entregados por cuatro ediles, todas disfrazadas.

En lo que se refiere al concurso, el jurado decidió otorgar, en la categoría de chirigotas, el segundo premio a Las mediogrammys, de San Roque; el tercero a la algecireña No le doy más vueltas que me caliento; y el cuarto a la sanroqueña A mi que me registren.

En comparsas, el segundo premio fue para Momosapiens, de Los Barrios; el tercero para El cielito de los cómicos, de Algeciras; y el cuarto para La moneda, de La Línea.

Mientras deliberaba el jurado, se pudo disfrutar de la comparsa de Manuel Cornejo La alegría de Cádiz, que se clasificó para las semifinales del concurso del Teatro Falla.

Hay que recordar que en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de San Roque han participado en las tres semifinales de este certamen un total de 16 agrupaciones procedentes de San Roque, Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa.

Como ha hecho en las semifinales del lunes, martes y miércoles, Canal San Roque TV emitió en directo la Gran Final, tanto por su canal TDT, por la OTT y por el Facebook del Ayuntamiento de San Roque.