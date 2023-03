Restaurantes y chiringuitos para disfrutar del buen tiempo a pie de playa en el Campo de Gibraltar

Las playas del Campo de Gibraltar son lugares de atractivo turístico de la comarca. Cuando llega el buen tiempo es habitual que los paseos se llenen de personas que salen a disfrutar del sol y de las magníficas vistas, por lo que qué mejor que combinar el placer de buen tiempo con otro de los puntos fuertes campogibraltareños, la gastronomía.

Tarifa, Los Barrios, Algeciras y La Línea cuentan con una larga lista de lugares a pie de playa para degustar los mejores platos de la zona y aquí te dejamos una pequeña lista de recomendaciones.

Chiringuito El Garito

En plena playa de Palmones se encuentra El Garito, un establecimiento de madera acogedor que cuenta con una terraza interior y dos exteriores, todas con vistas al mar. Es un lugar tranquilo y acogedor con servicio de cocina de 9:00 a 00:00.

Los productos del mar son los protagonistas de su carta, aunque también puede degustarse carne, montaditos y platos combinados. En el restaurante se sirve por raciones o medias raciones y también ofrece guisos de arroces por encargo.

Entre sus platos destacados se encuentran las elaboraciones con pescado fresco y las tartas caseras.

Para contactar con el negocio, llama al 610 54 20 84.

Chiringuito La Luna

El chiringuito La Luna se encuentra en la playa de Poniente de La Línea. Es el único ubicado en esta zona y, además, abre durante todo el año.

La carta de este local, como no podía ser de otro modo, la protagonizan los platos con pescado y marisco. En los últimos meses han renovado su oferta con nuevas recetas entre las que se encuentra la vieira con sofrito y boniato al horno, entre otras. No obstante, no se olvidan de uno de sus atractivos, los espetos.

La oferta gastronómica de La Luna no se ciñe solo a los productos del mar, también ofrecen carnes y arroces y una variada opción de postres.

Para reservar puedes llamar al 691 88 49 84.

Los Pulpos

En la playa de El Rinconcillo de Algeciras se encuentra todo un referente gastronómico de la localidad, Los Pulpos. Está situado junto a un amplio aparcamiento y a menos de 5 metros de la arena de la playa.

Su estética no es la de un chiringuito habitual, puesto que es una construcción de piedra. No obstante, es un lugar amplio con salón y terraza que sirve platos típicos como el pescado frito o el marisco, además de elaboraciones frías como ensaladilla o aliños.

En Los Pulpos cocinan el plato que les da nombre, uno de sus destacados, de varias formas, también son característicos sus espetos de sardina, lubinas o voraces, un pescado característico de la comarca.

Llama al 956 65 41 83 para contactar con el establecimiento.

Balneario Beach Club

Balneario Beach Club Tarifa se encuentra en la playa de Los Lances. Es un restaurante que ofrece servicio de cocina, alquiler de hamacas y shows musicales para disfrutar del mejor ambiente.

La carta cuenta con alimentos seleccionados por el propio chef, con la intención de llevar los mejores productos de la zona hasta sus elaboraciones. También ofrecen una amplia carta de bebidas.

El restaurante abre sus puertas durante todo el día para servir almuerzos y bebidas, por la noche también ofrece cenas y servicio de barra y coctelería.

Puedes hacer la reserva online en su página web.

Demente Tarifa

El chiringuito Demente forma parte del grupo Casa Remigio. Está situado en la playa de Los Lances y es uno de los establecimientos más concurridos en verano.

En su carta, el protagonista es el atún rojo, alimento característico de la zona. Ofrecen platos a la hora del almuerzo y de la cena, además de cócteles y bebidas que incluyen en una carta única.

En Demente combinan los platos tradicionales como el salmorejo cordobés con tallarines de choco frito, una cocina innovadora con presentaciones muy apetecibles. También elaboran arroces de diferentes tipos y hamburguesas.