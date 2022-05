¿Quieres saber lo que se va a llevar en la próxima Feria?

Si es meritorio abrir un negocio tradicional en el centro de Algeciras, más aún hacerlo a las puertas de la pandemia, a finales de 2019. Eso le sucedió a la alicantina Noelia Mateo, dueña de Blatín Accesorios, en el número 3 de la calle San Antonio, la vía perpendicular que une la Calle Convento y la Calle Ancha. Este comercio vive, literalmente, de las celebraciones: no sólo venden vestidos y conjuntos para ocasiones especiales (bautizos, bodas, comuniones, ferias, becas, etc.) sino que también realizan a mano todo tipo de complementos: pendientes, collares, pamelas, tocados, horquillas… Tejidos, hilos y pedrería se amontonan en el taller.

Noelia Mateo, maestra y pedagoga de profesión, se aficionó a confeccionar complementos personalizados a raíz de realizar manualidades con sus alumnos. Asegura que, por fin, tras la pesadilla del Covid-19, su negocio está en temporada alta: “Estos dos años he sobrevivido como he podido. Y si he aguantado este golpe económico tan brutal, yo creo que la tienda me va a durar tiempo. Ahora es cuando estoy empezando a ver la luz”. Declara también que, en el centro de Algeciras, sólo ha resistido la tienda de barrio y los pequeños comercios. “A costa, eso sí, de soportar todos los meses unos gastos fijos de alquiler, agua, luz, autónomos…”. Ahora aprovecha la vuelta de las comuniones y fiestas como la Semana Santa. “La gente quiere salir de nuevo a la calle arreglada”.

Las grandes ferias también le están dando oxígeno, aunque comenta que ha notado un significativo cambio en las tendencias: “Este año se llevan mucho los pendientes grandes y barrocos, con filigranas. Podríamos decir que son el complemento estrella en todas las ferias del sur, tanto la de Sevilla, como la de Jerez y, por supuesto, la de Algeciras. Es un tipo de pendiente antiguo. También se lleva mucho la flor del tocado, en grande. Y el lunar vuelve a arrasar este año. En cierto modo, se ha dado la espalda a la feria moderna que estaba eliminando la tradición a nivel estético, y se está volviendo a lo clásico, a lo tradicional”. Noelia Mateo piensa que la pandemia también ha tenido que ver en este cambio: “Hemos perdido dos años de feria, y la gente quiere ahora cogerla desde el inicio, desde sus orígenes”. Y sobre estas nuevas necesidades, la dueña de Blatín hace sus pedidos.

“Yo estoy comprando mercancía casi a demanda de mis clientas, con un margen de tres días. No puedo prever nada”. Esta nueva forma de trabajar asegura que afecta a todos los eslabones de la cadena: fábricas, almacenes y proveedores. “Muchos están intentado sacar ahora el género que les quedó colgado de las dos temporadas pasadas”. Según Noelia Mateo, todos aún trabajan con miedo. A pesar de la luz de las ferias, la sombra de la pandemia sigue siendo alargada.