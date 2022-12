Diego Valdivia, ovacionado en el Festival de Turquía de Piano

Éxito absoluto del pianista algecireño Diego Valdivia en el Festival Internacional de Piano de Turquía. El músico ha sido ovacionado y ha puesto en pie al público turco con su actuación en una cita que congregó a algunos de los mejores pianistas del planeta.

"Familia, mirad qué maravilla de gente. Tengo un montón de vídeos y materiales de las ovaciones y del público en Antalya, Turquía. Si la primera vez fue magnífica (estuve en 2019), esta ya no tiene nombre. Por cierto, Muhittin Böcek me dice que Antalya y Turquía me quieren mucho... yo también a ellos", ha expresado Valdivia en sus redes sociales, en las que ha compartido varios vídeos.

"Es bonito ver cómo quieren tanto a este humilde algecireño, campogibraltareño, gaditano, andaluz, español y europeo... en otro continente... porque es Asia. No merezco tanto. Estoy a vuestro servicio, mi gente", ha agradecido el embajador del Campo de Gibraltar.

El algecireño estuvo acompañado de otros talentos del Campo de Gibraltar como son Blas Aria al violín, Inma Soriano al chelo, Daniel Valenzuela a la guitarra, Pepe Rodríguez a la percusión y Mario de los Santos, Mar Clavijo y Judith de la Rosa como bailaores.