Carnaval de San Roque 2023: agrupaciones finalistas del concurso de coplas

La gran final del Concurso de Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de San Roque ya tiene participantes. La última sesión del certamen de coplas se celebra el viernes 24 de febrero en el Teatro Juan Luis Galiardo y contará con la presencia de cuatro chirigotas y cuatro comparsas.

Los amantes del carnaval podrán disfrutar de una nueva sesión en la que se entregará el premio al Mejor Disfraz entre los asistentes. El colofón final de la noche, como marca la tónica del concurso, lo pondrá la actuación de una agrupación finalista del COAC gaditano, en este caso la comparsa de El Chapa Los esclavos.

Por el certamen sanroqueño han pasado 17 agrupaciones de las que, solo ocho, han pasado a la final. En modalidad de chirigotas actúan las sanroqueñas Mi primer día y Que nos quiten lo bailao, la algecireña Ahora no me acuerdo del nombre, participante en la fase de preliminares del Gran Teatro Falla de Cádiz, y la linense Comarcanos. Comparsa de la Bahía to el Día en la Bahía.

En cuanto a las comparsas, se han clasificado Los Sedientos y A la Sombra, ambas de Tarifa, la linense La Llamada y la algecireña La Poca Vergüenza.

Los abonos pueden adquirirse en el Espacio Joven por 10 euros. El público que se traslade hasta el teatro puede acudir a un ambigú instalado en la puerta del recinto durante las actuaciones.