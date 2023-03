Carnaval de San Pablo de Buceite 2023: programación completa

El carnaval de San Pablo de Buceite se celebrará del 17 al 19 de marzo. Las fiestas llegan con las agrupaciones carnavalescas como grandes protagonistas de la programación, puesto que actuarán más de diez grupos entre chirigotas y comparsas del Campo de Gibraltar y del COAC gaditano del Gran Teatro Falla.

Las fiestas arrancan el viernes 17 de marzo a las 21:30 con el pregón a cargo de Dimas Punzano y Miguel Sánchez, titulado Un día normal en el bulevar. También se le hará un reconocimiento al diseñador del Cartel de Carnaval 2023, Antonio Jesús Muñoz Delgado, y se elegirán el Dios Momo y Ninfa del Carnaval 2023 antes de la actuación de los ganadores del concurso de Coplas.

A las 22:30 llega el turno de las agrupaciones locales: Chirigota de las niñas (Jimena) Con el cielo ganao, Chirigota de los mayores (Jimena) Los sioux-putas, Chirigota masculina (Jimena) Los falsos positivos y la Chirigota de San Pablo de Buceite Salvemos San Pablo. Durante las actuaciones se darán a conocer los premios dirigidos a las agrupaciones local de Carnaval.

El sábado 18 de marzo la jornada comienza a las 16:00 con el Pasacalles infantil que parte desde la Plaza Miguel de Cervantes. A las 16:30 actuará la Chirigota Infantil del alumnado de 6° curso del CEIP Reina de los Ángeles Pesadilla en la granja escuela. Una vez concluida la actuación, a las 17:00, tendrá lugar una fiesta y merienda infantil con animación y sorteo de regalos.

Los más mayores podrán disfrutar de la noche a partir de las 23:00 con el Pasacalles de disfraces que tambiñen comenzará en la Plaza Miguel de Cervantes. En este caso irán acompañados de la agrupación local, la Delegación Juvenil y la Charanga Los sones de Cádiz.

El baile de disfraces y su respectivo concurso será a las 00:00 y estará amenizado por el grupo La Mala Hora y los Djs Kfu y Dani Cerdán. A las 2:30 se hará público el fallo del jurado y se entregarán los premios que son: en categoría de grupo primer premio (300 euros), segundo premio (150 euros) y tercer premio (120 euros), mejor disfraz de pareja (80 euros) y mejor disfraz individual (50 euros).

Para participar en el concurso de disfraces será imprescindible inscribirse antes del Pasacalles y en el inicio de este, en la Plaza Miguel de Cervantes. Habrá sorteo de regalos entre los que participen en el pasacalles disfrazado.

La Carpa del Carnaval acogerá el domingo 19 de marzo la tagarniná, además se repartirá paella gratuita a partir de las 13:00. A esa misma hora comienzan las actuaciones de las agrupaciones: Antología de Enrique Villegas Recuerdos, la Chirigota de San Roque Que nos quiten lo bailao, la de Algeciras Ahora no me acuerdo del nombre, el 3º Premio del COAC 2023 en modalidad de chirigotas To me pasa a mí: los desgaciaítos, de Fermín y Antoñito, la comparsa de Nene Cheza Los colaores, una comparsa de toda la vida, la chirigota del Vera Luque Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán, la Chirigota de San Pablo de Buceite Salvemos San Pablo, la comparsa algecireña La poca vergüenza y la comparsa del Chapa, Los esclavos, 2º Premio del COAC 2023 en su modalidad.