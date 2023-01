Alejandra Vacuii expone 'La Mala Fortuna' en la publicación Fotofobia 13 de UFCA

La artista visual Alejandra Vacuii inaugura su muestra fotográfica La Mala Fortuna el viernes 3 de febrero. La exposición forma parte de la publicación Fotofobia 13 del colectivo fotográfico UFCA, un trabajo editado en formato fanzine desde hace 10 años.

Las fotografías podrán verse desde el día de su inauguración hasta el 31 de marzo de jueves a viernes en horario de tarde de 17:30 a 20:30 y los sábados de 10:00 a 13:00. Además, el nuevo número de Fotofobia podrá adquirirse a partir del 4 de febrero en su web.

Vacuii es una artista titulada en Fotografía Artística y con un Máster de creación fotográfica en Escuela Lens que reside en A Coruña. En su trabajo busca un espacio poético donde expresarse a través de imágenes densas y misteriosas. Sus proyectos giran en torno a sensaciones y emociones abstractas como la pérdida, la melancolía, la nostalgia o la ansiedad.

La obra de La Mala Fortuna la define como: "Espacios vacíos habitados por el silencio, luces crepusculares a la muerte del día, animales nocturnos y otros de los que solo quedan los huesos, esculturas antiguas que gritan secretos, cementerios llenos de vida que contrastan con ciudades muertas, cuerpos sin rostro transitando un mundo desolado, abandonado. Una profunda angustia vital revelada a través de imágenes donde lo poético evoca inevitablemente al misterio, la nostalgia y la melancolía.

La Mala Fortuna es un proyecto fotográfico acerca de una búsqueda interna. A raíz de una crisis de identidad que se manifestó a través de una fuerte ansiedad, comencé a hacerme preguntas sobre mi lugar en el mundo y sobre la auténtica naturaleza de mi sensibilidad. Fue a través de mi acercamiento a la fotografía como conseguí canalizar de una forma productiva las sensaciones que mi estado de alerta permanente me han hecho sufrir. Intentando indagar en los motivos de mi estado psicológico comencé a hacer fotos guiada por una necesidad de revelarme ante el mundo, para así revelarme a mí misma. Un proceso muy instintivo, poco racional, un tanto visceral. Es en la melancolía, la angustia, el tedio, la nostalgia (del pasado y del futuro) y el hastío donde las fotografías de este proyecto se ven reflejadas.

Cada fotografía funciona como un microcosmos que funciona tanto en solitario como en conjunto. Algunas veces pensadas (casi nunca), otras encontradas (casi siempre), habitan en un lugar entre la realidad hallada y la realidad idealizada, como poemas visuales donde el significado nunca queda claro y se establece un espacio para la imaginación y también para la reflexión. No paro de hacerme preguntas sin respuesta sobre el mundo que me rodea y sobre mi posición en el mismo y son estas imágenes las que obtengo por respuesta. La Mala Fortuna es el universo que he creado para poder explicarme al mundo".