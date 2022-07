Alcultura abre su programación de verano con una exposición de Nicolás Vázquez Torres

AlCultura comienza desde la noche del viernes 1 de julio su programa de actividades para el verano de 2022, que arranca con la inauguración de la exposición Según se mire, del artista algecireño Nicolás Vázquez Torres.

Tal y como reconoce el propio artista, tras muchos años embarcado, una enfermedad obligó a Nico Vázquez a pasar tres meses hospitalizado. Un amigo le llevó material de dibujo para entretenerse en el hospital, y a partir de entonces nunca dejó de pintar.

Tras investigar sobre el mundo del arte y las nuevas formas de plasmar la belleza descubre el movimiento De stijl (El estilo) que surge en Holanda en la segunda década del siglo XX y que supone una decisiva influencia en su obra, en la que destacan las formas y simulaciones geométricas y un acabado tan definido que sorprende que no esté conseguido mediante medios digitales. Su obra se expuso por primera vez en Algeciras en 1991 y más tarde ha llegado a otras ciudades andaluzas.

Vuelve la programación estival a AlCultura

La exposición de Nico Vázquez permanecerá en los contenedores rojos de AlCultura durante los meses de julio y agosto, durante los cuales la asociación recuperará otras actividades tan añoradas como el cine de verano o la música al aire libre, que llevan sin programarse desde 2019 a causa de la pandemia.

El sábado 2 de julio se representará la primera obra teatral con La mujer sola, interpretada por Camila Peñalva y dirigida por Sara Rodríguez. El jueves 7 de julio, significará el regreso del cine de verano con Cinco lobitos.

El viernes 8 le llegará el turno a la música con la sesión de DJ All around the world sessions, a la que seguirá el miércoles 13 de julio la actuación de jazz con Adriana Calvo y Rizoma Records. Para el jueves 14 se prevé la película Una joven prometedora, dejando para el viernes 15 de julio una de las citas clave de la temporada estival en Alcultura, el concierto del guitarrista algecireño José Carlos Gómez.

La siguiente semana de julio volverá el cine con cortometrajes realizados por campogibraltareños el martes 19 y la proyección de París, distrito 13' el jueves 21.

Los días 25, 26 y 27 de julio quedan reservados para las masterclass de cante y baile que ofrecerá el artista flamenco algecireño José El Pañero, mientras que la programación en julio se cerrará el 28 con la película La caída del imperio americano.

Seguirá agosto con cine en Alcultura con las películas The party el jueves 4 y Todos lo saben el día 11. El domingo 14 de agosto vuelve el flamenco con José El Pañero y su espectáculo Bulerías calle Río, acompañado de Juan José Estrella, Gonzalo Vargas y la guitarra de José de Pura.

Para concluir el mes de agosto, el jueves 18 se proyectará el film The hope gap, el viernes 19 regresarán las sesiones de DJ con Nita de Frame; el jueves 25 será la última sesión de cine con la película Pride y el martes 30 se cierra la programación de verano con el concierto jazz de Paula Bilá.