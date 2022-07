Abierto el plazo para participar en el 28 Certamen de Cómic 'Mutantes Paseantes'

La organización del Certamen de Cómic Mutantes Paseantes ha abierto el plazo de participación de la que será la vigésimo octava edición de esta cita consolidada como una de las más importantes del mundo del cómic a nivel nacional, sobre todo por su faceta de impulso y promoción de jóvenes creadores.

Este tradicional certamen de carácter nacional cuenta con la organización de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque junto con la Asociación Mutantes Paseantes y se celebrará en el próximo mes de noviembre. Los interesados en participar tienen hasta el 28 de octubre para presentar sus trabajos.

Bases del Certamen

Las bases del 28 Certamen de Cómic Mutantes Paseantes señalan que podrán participar todos los dibujantes no profesionales, residentes en España, de 12 a 35 años. Se tomará como referencia la edad de los participantes en la fecha de finalización de la entrega de obras.

El tema será libre, con textos en castellano. Cada autor presentará las obras que considere oportunas. Los trabajos se podrán presentar en formato digital teniendo un resolución de 300 dpi en JPG y las obras presentadas en formato físico (papel) con un tamaño máximo de A3. Los proyectos se podrán enviar por correo electrónico, las páginas deberán tener formato JPG (a 300 dpi de resolución, calidad media).

Si se opta por el envío por correo electrónico, en el asunto deberá reflejarse claramente el nombre o seudónimo del autor o autores y el título de las obras. El archivo adjunto no podrá superar los 7MB, por lo que si su tamaño es superior, desde la organización sugieren separarlo en varios correos (no más de tres). El peso total del proyecto comprimido no podrá superar los 20 MB. Los proyectos que no se ajusten a estas condiciones quedarán automáticamente descartados. Podrán presentarse mediante el link de descarga de Wetransfer.

El premio Viñeta Joven se otorgará en dos tramos de edad de 12 a 14 años y de 15 a 17 años. Los trabajos que se presenten en formato físico lo harán por el sistema de plica, en sobre cerrado aparte, en cuyo exterior figurará el título o lema y si opta al premio Ilustración o Viñeta Joven. En el exterior de ese sobre se indicará: título de la obra y lema; nombre y apellidos del concursante (imprescindible); fotocopia del DNI; y domicilio, e mail y teléfono de contacto.

Los trabajos deberán no haber sido premiados en otros certámenes, teniendo una extensión máxima de ocho páginas, a color o blanco y negro, técnica libre y preferentemente en formato A3 (42x29,7).Los trabajos se presentarán a: Delegación de Juventud Ayuntamiento de San Roque, ESPACIO JOVEN. Camino del Almendral, 2. 11360 San Roque, Cádiz. En el sobre constará: 28º Certamen de Cómic Mutantes Paseantes. Para presentar las obras en formato digital el e-mail: certamendecomic@sanroque.es.El plazo de presentación de trabajos finalizará el 28 de octubre de 2022. Se admitirán a concurso aquellos trabajos que estén matasellados hasta esa fecha.

Se establecen tres premios principales y cuatro premios especiales. El primer premio, dotado con 600 euros; el segundo premio, con 400 euros; el tercer premio con 250; Premio Viñeta Joven para autores de 12 a 14 años, con 100 euros (material de dibujo); Premio Viñeta Joven para autores de 15 a 17 años, con 250 euros; Premio Ilustración para el mejor dibujo o ilustración, dotado con 250 euros; y un premio al Mejor Guión Original, dotado con 250 euros. Bajo criterio del jurado se otorgarán hasta dos menciones especiales dotadas con lote de libros y cómics a nivel comarcal. Para optar a los premios Viñeta Joven, Ilustración y Mejor Guión deberá ser indicado por el autor en el exterior de la plica. Si el equipo está formado por guionista y dibujante, al guionista no se le aplicará la limitación de edad.

Los premios podrán ser declarados desiertos. El único premio que podrá ser acumulable será el del mejor guión. El resto de premios no son acumulables entre sí. Los originales de los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Delegación de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de San Roque que podrá publicarlos si así lo considera. El resto de trabajos serán devueltos a los autores que lo soliciten, en un plazo no superior a dos meses tras el fallo del jurado.

Se organizará una exposición con una selección de obras presentadas, durante la cual se realizará la entrega de premios. El fallo del jurado será inapelable. Todos los participantes recibirán copia del fallo del jurado tanto en la página web del Ayuntamiento de San Roque como en la página de la Asociación Mutantes Paseantes.

Premiados en la 27ª edición

El pasado mes de noviembre de 2021, el jurado de la 27 edición del certamen acordó por unanimidad otorgar el primer premio, dotado con 600 euros, a la obra Nubb de Patricio Fernández Tornero, de Albacete; el segundo premio, dotado con 400 euros a la obra Condicionamiento Paternal, del autor Jorge García Trenado, de Jerez de la Frontera; y el tercer premio, con 300 euros de premio, a la obra El Último Viaje, del autor Daniel Vivas, de Badajoz. Asimismo, acordaron otorgar el Premio Ilustración, dotado de 250 euros, a la obra Comisión de la Verdad, del autor José Alfonso Mellado Fernández, de San Roque; y el Premio Viñeta Joven, dotado de 250 euros, a la obra a la obra Pociones de la autora Helena Valero Domínguez, de La Línea. El Mejor guion original quedó desierto, pero se otorgó un accésit a la obra Historia de una Cuarentena, de la autora Lara Mayo Villalba, de Valladolid; y otro accésit a la Ilustración Jumanji, de la autora Paula Guerrero Forrodona, de San Roque.