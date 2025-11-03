El president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparece desde el Palau de la Generalitat, donde está previsto que anuncie a las 9 horas, en una declaración institucional, qué decisión ha adoptado sobre su futuro político tras un fin de semana de reflexión y tras varias conversaciones con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Mazón comparecerá a las nueve de la mañana para hacer una declaración institucional desde el Palau, sin ofrecer más detalles.

En el exterior de la sede del Gobierno valenciano aguardan ya esta mañana varios medios de comunicación; ayer por la tarde, afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se concentraron ante el Palau para exigir la dimisión de Mazón y mostraron su esperanza en que finalmente se anuncie hoy.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció este domingo que Feijóo hablaría a lo largo del día con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad, lo que generó un gran revuelo mediático, que llevó a periodistas y a familiares de las víctimas de la dana a concentrarse a las puertas del Palau de la Generalitat a la espera de noticias.

Finalmente, desde el PP de la Comunitat Valenciana anunciaron que Mazón informará del contenido de estas conversaciones este lunes en una comparecencia pública, después de que este domingo el president de la Generalitat y del PPCV mantuviera varias conversaciones con Feijóo, "en el marco del proceso de reflexión" que anunció el pasado jueves, tras el funeral de Estado con las víctimas de la dana del día anterior, cuando fue increpado por varias de ellas al inicio y al final del acto.

El sábado, además, se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid.

El president de la Generalitat afronta una semana complicada, que comienza este lunes con la declaración como testigo, ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en Valencia.

Mazón (Alicante, 1974) preside el Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2021, entonces bajo la dirección nacional de Pablo Casado, y es president de la Generalitat desde 2023, tras ganar las elecciones autonómicas de mayo aunque sin mayoría, y gracias a cerrar dieciséis días después un pacto con Vox, que se convirtió en socio de gobierno hasta el verano siguiente, cuando salió del Consell y del resto de gobiernos autonómicos.