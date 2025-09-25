Afila tus garras porque el año que viene salen a pasear: primer avance de Marvel´s Wolverine

Sony Interactive Entertainment (SIE) en colaboración con Marvel Games e Insomniac Games anunció en la edición del State of Play celebrada este pasado miércoles por la noche el esperado primer avance jugable de Marvel’s Wolverine, confirmando que el título llegará en exclusiva a PlayStation 5 durante el otoño de 2026.

El tráiler muestra un Wolverine visceral y brutal, donde Logan, interpretado por el actor Liam McIntyre (Spartacus), utiliza sus garras de adamantium para enfrentarse a oleadas de enemigos en combates fluidos, sangrientos y despiadados. El estudio ha confirmado que el juego busca capturar la complejidad del personaje: un héroe reticente, marcado por la violencia de su pasado y por el constante dilema de liberar —o contener— a la bestia que lleva dentro.

Junto con el tráiler, Insomniac presentó la portada oficial del juego, diseñada en colaboración con el reconocido artista de cómics Jock. La imagen equilibra sencillez y energía visual para reflejar la personalidad ruda y atormentada de Wolverine. Asimismo, se confirmó que el avance incluye pista de Audio Descriptivo, reafirmando el compromiso del estudio con la accesibilidad en sus producciones.

La narrativa llevará a Logan a explorar distintos escenarios icónicos, desde Madripoor hasta las heladas tierras de Canadá y las estrechas calles de Tokio. En este recorrido, se encontrará con aliados y enemigos conocidos, como la enigmática Mystique, el temible Omega Red, los Reavers y hasta un prototipo de Centinela púrpura, un guiño a la mitología clásica de los X-Men.

Insomniac destacó que Marvel’s Wolverine se ha creado desde cero para PlayStation 5, con el objetivo de ofrecer “la fantasía definitiva de Wolverine”, apoyada en los pilares de Insomniac: combates feroces y dinámicos, secuencias de acción espectaculares, características de accesibilidad avanzadas y una historia intensa que indaga en la esencia del personaje.

Insomniac ha informado que durante la primavera de 2026 año mostrará más información acerca de Marvel's Wolverine.