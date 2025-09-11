Kingdom Come: Deliverance II vuelve a expandirse: así es su DLC 'Legado de la Forja', ya disponible

Warhorse Studios y Deep Silver han anunciado esta semana el lanzamiento de la nueva expansión de la historia de Kingdom Come: Deliverance II, Legado de la Forja, donde Henry emprende un viaje para convertirse en maestro del gremio de herreros de Kutná Hora. Además, también está disponible la actualización del parche 1.4 con mejoras en la calidad de vida, modo foto actualizado y un HUD adaptativo gratuito para todos los usuarios de Kingdom Come: Deliverance II.

En Legacy of the Forge, Henry se convierte en miembro del gremio de herreros de Kutná Hora, lo que le permite hacerse cargo de una fragua legendaria, aunque abandonada hace mucho tiempo, el mismo taller donde su padre adoptivo, Martin, se formó como aprendiz hace tiempo. En el interior, Henry descubre una ambición oculta, Martin y sus compañeros habían soñado con reparar el reloj astronómico de la ciudad, pero el grupo se desmoronó y la fragua quedó en ruinas. Ahora le toca a Henry continuar con el legado, reconstruir la fragua, ganar prestigio y reunir a los viejos colegas de Martin, maestros artesanos cuyas habilidades e historias son vitales para completar el reloj. Los jugadores disfrutarán de alrededor de 15 horas de nuevos contenidos de la historia, repleto de conspiraciones, camaradería y giros inesperados.

La fragua se convierte en el corazón de la expansión. Una característica solicitada por los aficionados, que permite a los jugadores crear un verdadero hogar en Kutná Hora. Personaliza los alrededores, tus habitaciones privadas y el patio, con más de 100 millones de combinaciones de diseño. Los muebles y las mejoras te concederán ventajas y habilidades en el juego, desde curvas de aprendizaje más rápidas hasta mejoras de habilidades, convirtiendo su taller en un refugio seguro y un centro de actividad.

Legacy of the Forge está disponible desde el 9 de septiembre con un PVP de 13,99 €. Los usuarios que dispongan de la Edición Gol o el Pase de Expansión de Kingdom Come: Deliverance II recibirán automáticamente el nuevo contenido.

Realismo por encima de todo

Kingdom Come: Deliverance II (KCD2) es una verdadera secuela de su predecesor, pero desarrollada y escrita de tal manera que resulta perfecta tanto para los recién llegados como para los fans de toda la vida.

KCD2 vuelve a sumergirse en el apasionante mundo de la Bohemia del siglo XV (Europa Central). Continúa donde lo dejó su predecesor, metiendo a los usuarios en la piel de Henry, el firme hijo de un herrero, envuelto en una tumultuosa historia de venganza, traición y autodescubrimiento.

En esta apasionante secuela, los jugadores recorrerán un paisaje medieval meticulosamente diseñado, desde los humildes confines de la forja de un herrero hasta la grandeza de las cortes reales, mientras navegan por las traicioneras corrientes de un reino desgarrado por la guerra civil.

De él dijimos en nuestro análisis que "conectar o no con KCD2, tras el inusitado realismo que atesora, es la única razón para recomendarlo o no. Quizás muchos jugadores no estén preparados para tal exigencia emocional y es totalmente respetable. Pero hacerlo, dejarse llevar y hacer de Henry el responsable de cumplir ese sueño de pequñeo de ser un caballero medieval es tan gratificante que perdérselo debería ser tipificado como una falta grave para todo aquel que ame a los videojuegos. Su grandeza será recordada durante décadas. Ha nacido un título disruptor y único que será recordado durante décadas. Sin duda, un clásico. El primero que tenemos entre manos en este año 2025".