Fallout 76: El Yermo postapocalíptico se expande con una actualización a rebosar de contenido

El Yermo de ‘Fallout 76’ ha ampliado sus horizontes con la llegada de la actualización ‘Skyline Valley’, que ya está disponible gratis en todas las plataformas. El generoso paquete de contenido propone la primera ampliación del mapa y traslada la aventura a la región meridional de Shenandoah, donde habrá que investigar las causas tras una tormenta eléctrica que castiga el lugar y descubrir el misterio que encierra al Refugio 63 y sus moradores, al parecer nuevos necrófagos eléctricos a los que se conocen como los Perdidos. Esta nueva variante de raza hace su primera aparición pública cargada con armas y armaduras electrificadas.

“Emoción garantizada”

“En Skyline Valley la emoción está garantizada, tanto persiguiendo tormentas en Aficiones peligrosas, un nuevo evento público, como enfrentándose a los nuevos jefes de región: los goliats de tormenta”, afirma la sinopsis del complemento, que se estrena junto a la temporada 17 ‘Scouts’, donde visitarás un campamento de verano para participar en una serie de actividades y conseguir recompensas temáticas.

Este es el primer paquete de contenido importante de Fallout 76 después del lanzamiento de la serie basada en la franquicia. La primera temporada ha supuesto todo un éxito en Prime Video, la plataforma de Amazon, que ha ayudado a incrementar significativamente el número de jugadores de la serie. De hecho, el entusiasmo por el videojuego alimentado por el éxito de la serie televisiva ha llevado al título de rol de Bethesda a superar los 20 millones de jugadores.

Esta hazaña lograda por Bethesda Game Studios, anima al equipo de ZeniMax y a la filial de Microsoft a preparar nuevas entregas de la franquicia. En una entrevista publicada en Variety, el productor ejecutivo y director del estudio Todd Howard, comentó algunos aspectos de la adaptación y de los próximos videojuegos de la saga postapocalíptica. En sus declaraciones explica que "parece que han pasado 15 años desde la primera vez que comencé a hablar con Jonathan Nolan sobre la serie de televisión Fallout, pero 'sólo' han pasado 5 años. Incluso el desarrollo de los juegos lleva más o menos 5 años. Así que sí, tenemos grandes planes para juegos futuros de esta serie, y aunque no hay nada que pueda añadir al respecto por el momento, es importante señalar que lo estamos. Siempre aquí planeando el futuro de Fallout".

Mirando al futuro

Cuando Todd Howard se refiere en plural a “futuros videojuegos de la serie Fallout”, deja entrever, aunque sea por una vía extraoficial, que se está planificando el desarrollo paralelo de múltiples proyectos. Con la seguridad de la próxima producción a cargo de la desarrolladora en ‘Fallout 5’, la esperanza de la comunidad es presenciar tarde o temprano el anuncio de los cada vez más rumoreados ‘Fallout New Vegas 2’ y ‘Fallout 3 - Remastered’. Por el momento, ‘Fallout 76: Skyline Valley’ ya está disponible en Steam, Xbox One, Xbox Series X|S y PlayStation. También lo puedes encontrar en las suscripciones Xbox Game Pass y en determinadas modalidades de PlayStation Plus.