Echoes of the End, un juego hecho a medida para lectores de fantasía

Hace pocas semanas analizamos el espectacular Spirit of the North 2, la nueva entrega de un videojuego considerado ya de culto que nos permite viajar por un precioso mundo inspirado en Islandia en la piel de un zorro mágico. Los vastos, inhóspitos y majestuosos paisajes islandeses vuelven a servir de inspiración a la industria del videojuego, concretamente para ambientar la historia de Echoes of the End, ópera prima del estudio Myrkur Games con sede en Reikiavik.

Echoes of the End Género: Acción/Aventura Lanzamiento: 12 de agosto Desarrolladora: Myrkur Games Editor: Deep Silver Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Textos: Español Precio: 40€

En Echoes of the End seguimos a Ryn, una joven que ha lidiado toda su vida con lo que significa ser un ‘vestigio’, una persona con inestables habilidades mágicas que pueden hacer mucho bien, pero también mucho mal, por lo que desde niña ha sabido lo que significa el ostracismo, la soledad y el miedo a hacer daño a aquellos que quiere.

Cuando Cor, su hermano pequeño y la única familia que le queda tras la muerte del padre de ambos, una figura por la que Ryn siente emociones conflictivas, es secuestrado por los daleses del reino de Reigendal; Ryn se embarca en una aventura épica a través de volcanes, glaciares y las ruinas de lo que un día fue el todopoderoso imperio de Aema para rescatarlo. No viajará sola, a su lado estará Abram Finlay, un misterioso erudito que se encuentra envuelto en el drama y que decide acompañar a Ryn en su periplo.

Los daleses y su líder no son las únicas fuerzas que amenazan a Cor, Ryn y Abram, ni mucho menos, éstos cuentan también con la colaboración de Zara, una poderosísima vestigio como Ryn que parece decidida a acabar con el mundo tal y como lo conocen y propone uno de los grandes dilemas del juego: un poder como el de los vestigios, ¿debe ser suprimido o debe ser la clave para transformar el mundo?

Ryn deberá usar su poder como vestigio para mover objetos y resolver puzzles. / D.A.

Ryn deberá usar sus poderes y el extenso conocimiento de Finlay para atravesar cada escenario, repleto de puzles y artilugios que permiten controlar el tiempo, el espacio y hasta la gravedad. Especialmente interesante ha sido sortear los puzles relacionados con el ilusionismo: resulta que ese puente que parece tan sólido y fiable no existe y poner un pie sobre él nos enviará a una muerte segura, deberemos encontrar un camino alternativo que, aunque totalmente seguro, será invisible y nos mantendrá en tensión todo el tiempo.

No solo a puzles deberán enfrentarse Ryn y Abram, Echoes of the End ofrece una no muy variada pero persistente selección de enemigos que van más allá de los soldados daleses que intentan entorpecer nuestro avance, diferentes criaturas adaptadas a los diferentes ecosistemas nos saldrán al paso además de algunos bosses con origen en la cultura y mitología islandesa a los que deberemos derrotar con estrategia y habilidad.

El combate es dinámico y entretenido, especialmente después del parche 1.02, lanzado el pasado 19 de agosto que corregía algunos aspectos que lastraban el parry y la esquiva y creaban una experiencia descompensada. Ryn es hábil con la espada pero no duda en utilizar sus poderes como vestigio para derrotar a sus enemigos, la combinación de ambos es fluida y la magia cumple un papel determinante a la hora de hacernos con la victoria. Gracias a ella podemos curarnos extrayendo la salud del oponente, atacar lanzando objetos del entorno, atraer y repeler a los enemigos y mi acción favorita: hacerlos chocar entre ellos.

La historia es lineal y la exploración muy limitada lo que hace que los diez capítulos de los que se compone la trama se pasen rápidamente (en torno a unas 14 horas), pero eso no implica que no haya tesoros por descubrir puesto que hay una gran variedad de cofres con lore y mejoras de salud o maná que nos vendrán de perlas a medida que avanzamos. La trama se centra en la familia, tanto la que nos toca como la que construimos y a través del diálogo con nuestro compañero eruditos descubrimos más sobre la historia de Ryn, de Abram y del mundo.

Echoes of the End presenta un universo precioso inspirado en Islandia. / D.A.

Echoes of the End tiene sus luces y sus sombras, es un juego absolutamente precioso, la variedad y complejidad de los entornos es de diez y especial mención debe recibir las opciones de desplazamiento con dobles y triples saltos que hacen que la magia se sienta viva. Los personajes son complejos, están bien construidos (kudos a quien se le ocurrió hacer una protagonista negra acompañada de un señor mayor y convertirlos en héroes, no hay muchos) y la historia, aunque no inventa nada, deja espacio a la emoción y los giros de guión, se nota la experiencia narrativa del equipo de Myrkur Games.

En el ámbito de las sombras nos encontramos con puzles a tiempo frustrantes y repetitivos, especialmente en los primeros capítulos del juego (quien no haya querido lanzar el mando por la ventana al no lograr colocar una caja en un punto concreto a base de empujones porque no existe una opción para elevar y controlar el movimiento del objeto, que tire la primera piedra); los puntos de guardado automático muy alejados entre sí también son un elemento a considerar, es normal morir en el juego (especialmente al caer por precipicios o al hacer un mal salto ya que los bordes de los caminos transitables no están 'imantados' avisando al jugador de cuándo ha alcanzado el límite y debe retroceder o saltar) y el tener que volver muy atrás en el escenario porque no hay un punto de guardado cerca hace que se resienta la experiencia.

En general Echoes of the End, ha sido una buena experiencia que me gustaría repetir conociendo ya los aspectos generales del juego, es especialmente reseñable al tratarse del primer juego de este estudio y sin duda Myrkur Games tienen un equipo al que merece la pena seguir de cerca.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave de Echoes of the End para PS5 que nos ha facilitado Plaion España.