Snack World, una desternillante aventura de rol

EN un género tan saturado de títulos como el de lor RPG (juegos de rol), siempre es de agradecer la aparición de propuestas que, sin revolucionar ni alejarse en exceso de los patrones definidos, ofrezcan su propia idiosincrasia y razones de peso para darles una oportunidad. Es el caso de Snack World: De Mazmorra en Mazmorra Edición Oro (una revisión del juego original de Nintendo 3DS), el nuevo título de Level 5, el estudio nipón creadores de licencias con gran calado en el público juvenil como Yo-Kai Watch e Inazuma Eleven y que aterriza en Nintendo Switch con la intención de mezclar acción, looteo, un mundo lleno de localizaciones y una desenfadada visión de los juegos de rol.

No encontramos en Tutti Frutti y todo va a cambiar. El malvado magnate Sultán Vinagrio trata de resucitar al Deodragon, Smörg Åsbord. Ello nos obligará a ponernos a las órdenes del Rey Papaya y de exigente hija, la princesa Melonia, para solucionar la situación con la ayuda de otros héroes de Tutti Frutti como Chup y Mayonna y devolver así la paz a la ciudad amurallada.

Cuenta con un apartado gráfico resultón y una localización completa al español soberbia

Un hilo argumental bastante peregrino y digerible (sobre todo para los más pequeños de la casa) que nos sumerge de lleno en una aventura en la que la acción directa se entremezcla con la mejora de nuestras habilidades a medida que vamos derrotando enemigos en las innumerables mazmorras generadas aleatoriamente que nos iremos encontrando.

El juego ofrece un extenso mundo en el que no parar de lootear (¿os he dicho que me encanta?) y al que se suma la posibilidad de utilizar a los snacks (NPCs que nos darán soporte en el combate pero que no podremos controlar) y que aportarán un toque estratégico a los cruentos combates a los que tendremos que enfrentarnos con grandes jefes y hordas de lacayos.

Es muy de agradecer la exquisita localización del juego al español ya que ofrece diálogos cargados de humor que hacen más llevadera la experiencia que, si nos centramos en la historia principal, se alargará entre 20 y 30 horas. Pero ese es solo el inicio, porque su gran aditivo es ofrecernos diversión sin límites con mazmorras cada vez más desafiantes y centenares de misiones secundarias con las que alargar la vida útil del título mucho más allá de dejar Tutti Frutti como una patena sin enemigos.

Todo ello con un acabado gráfico resultón aunque a veces renqueante en modo portátil (hay bajadas de la tasa de frames bastante molestas) pero que se resarce ofreciendo mucha diversión alejándose de la sofisticación y las mecánicas complejas. Lo sencillo siempre cala.

Hemos podido realizar este análisis gracias a un código de descarga del juego que nos ha facilitado Nintendo.