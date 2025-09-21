Análisis de Metal Eden, un fantástico chute de acción sin cortapisas

LO de DOOM (2016) muchos no lo vimos venir. La reformulación de pies a cabeza del género de los FPS con un nueva entrega de las franquicias más importantes de iD Software fue todo un soplo de aire fresco para el sector.

Metal Eden Género: Acción Lanzamiento: 2 de septiembre Desarrolladora: Reikon Games Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Textos: Español Voces: Inglés Precio: 40€

Y de aquel renacimiento tenemos ahora nuevos ‘retoños’ que han apostado por ese frenetismo y visceralidad para atraer a nuevos jugadores. El último en llegar es Metal Eden, un FPS de ciencia ficción desarrollado por Reikon Games (los responsables del notable Ruiner) que se apoya en la velocidad, la intensidad y la movilidad acrobática para destacar en un género con referentes muy marcados.

Disponible ya en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el juego nos pone en la piel de ASKA, una hiperunidad androide de combate enviada en una misión suicida a la ciudad orbital de Moebius, un escenario colosal que alguna vez representó la esperanza de la humanidad y que ahora se ha convertido en un campo de batalla contra las fuerzas mecánicas de los Ingenieros.

La propuesta jugable es directa y explosiva, heredera de lo que marcaron títulos como DOOM (2016) pero con un fuerte énfasis en el movimiento. ASKA no solo dispone de un arsenal variado y que se puede mejorar en estaciones de crafteo, sino también de un conjunto de habilidades que potencian su estilo ágil y agresivo: puede ejecutar carreras por las paredes, saltos prolongados, planeos y balanceos con un gancho retráctil que abre la verticalidad de los escenarios. Incluso es capaz de transformarse en una esfera blindada de demolición, en algunas fases concretas, lo que añade dinamismo y opciones tácticas durante los combates.

El gran rasgo distintivo de Metal Eden es la mecánica de extracción de núcleos. Al enfrentarse a enemigos cibernéticos, el jugador puede arrancar sus núcleos de energía y decidir entre absorberlos para obtener un aumento temporal de fuerza devastadora o lanzarlos como proyectiles explosivos que dañan a varios rivales a la vez. Esta decisión añade un componente estratégico que eleva la experiencia más allá del simple tiroteo y que ofrece una nueva capa a la estructura jugable. Ycreedme que funciona.

El juego se estructura en ocho misiones principales, cada una diseñada para mantener un ritmo frenético y ofrecer variedad. A las clásicas arenas de combate se suman secciones espectaculares de desplazamiento sobre vías aéreas, muy similares a las de Bioshock Infinite, en las que el jugador avanza a gran velocidad mientras dispara y esquiva en un entorno tridimensional. Estas secuencias, junto con las habilidades anteriormente mecionadas de movimiento, hacen que la acción se sienta como una coreografía continua de velocidad, disparos y acrobacias.

Su apartado gráfico es muy notable gracias al uso de Unreal Engine 5.

A nivel visual, Metal Eden apuesta por una dirección artística cibernética y opresiva, con entornos monolíticos, fríos y desolados que transmiten la decadencia de un mundo que alguna vez albergó a la humanidad. Si bien el nivel de detalle en los escenarios no es sobresaliente pese al uso de Unreal Engine 5, la atmósfera funciona y se ve reforzada por el constante despliegue de partículas, efectos de distorsión y luces que inundan la pantalla durante los enfrentamientos más intensos. A ello ayuda que la mayoría de enemigos son rápidos y agresivos y son un desafío constante y mantienen la tensión en cada encuentro.

Nosotros hemos probado el título en PS5 Pro y, como suele ser ya norma general, ofrece un modo rendimiento y otro de calidad (con mayor resolución). En ambos, la PS5 Pro corre a 60fps aunque en el de calidad hemos sufrido alguna ralentización. En PS5 solo el modo rendimiento ofrece esos ansiados y necesarios 60fps para que la acción no se resienta.

Eso sí, se acaba casi en un suspiro. En poco más de seis horas he visto danzar los créditos en pantalla. Y su rejugabilidad, al solo contar con un modo historia, se basa en conseguir todos los trofeos/logros para poder completarlo al 100%. Algo que requerirá, como mínimo, el doble de horas.

En definitiva, Metal Eden no reinventa el FPS moderno, pero sí lo ejecuta con solvencia y personalidad. Su dinamismo en el combate, la variedad de armas y las diferentes habilidades casan con un mundo cibernético en decadencia que ya cuenta con una nueva heroína. Una experiencia muy recomendable.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave para PS5 que nos ha remitido Plaion España.