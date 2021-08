La Junta autorizará los 'bomberos toreros' en Constantina

Constantina será la primera plaza de Andalucía que albergará un espectáculo cómico taurino. La Consejería de Igualdad suspendió de un festejo ‘bombero torero’ en la localidad granadina de Baza. En el caso de Constantina del próximo domingo, parece haber obtenido el sí de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla. Esto supone que la consejería de Interior (PP) desautoriza a la consejería de Igualdad (Cs), tras haberse incendiado la redes sociales con la polémica suspensión del festejo de Baza.

La Dirección General de Apoyo a Personas con Discapacidad, dependiente de la consejería de Rocío Ruiz, de Ciudadanos, envió una carta al Ayuntamiento en el que se sumaba al rechazo que organizaciones de personas con discapacidad presentan ante estos espectáculos donde actúan personas con acondroplastia. La dirección general indica en su escrito que el espectáculo cometería dos infracciones, en concreto a dos epígrafes del artículo 84 de la Ley de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad. La empresa organizadora, Diversiones en el Ruedo, ha informado a través de un comunicado que tomará acciones legales: "Con el pan de nuestras familias no se juega, la suspensión de BAZA no va a quedar impune y nos veremos en los juzgados".

Vox pide cesar a Rocío Ruiz (Cs) por la orden sobre festejos taurinos cómicos

El Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que le insta a dejar sin efecto la orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación contra la celebración de espectáculos cómicos taurinos, donde intervienen artistas con acondroplasia. Vox ha reclamado a Moreno que proceda a cesar en su cargo a la consejera Rocío Ruiz y al director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Manuel Gómez Balsera, autor de la carta remitida al Ayuntamiento de Baza el 9 de agosto, en la que instaba a la retirada del apoyo municipal al espectáculo del 'Bombero Torero', que debió celebrarse el 15 de agosto, según una nota de este partido.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado que "el Gobierno de Andalucía, impidiendo el derecho al trabajo de estos artistas, estaría vulnerando el artículo 35 y el 14 de la Constitución, que regula el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio y el que consagra la igualdad de los españoles ante la ley, el Código Penal, así como el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Nacional Taurino, que recoge la calificación profesional de los toreros cómicos, el Reglamento Taurino de Andalucía y el Código Penal". "Resulta evidente que tanto los trabajadores cómicos taurinos como la organización y desarrollo de este tipo de festejos gozan de una normativa que ampara el derecho de dichas personas a ejercer su derecho al trabajo sin que puedan ser discriminados por tener acondroplasia desde su nacimiento", ha explicado Manuel Gavira.

"Por tanto, el presidente de la Junta de Andalucía está obligado a cumplir el deber de protección de este tipo de festejos que contempla la Ley 18/2013 sobre Tauromaquia al disponer que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución", ha sostenido el portavoz de Vox. "Hay numerosas leyes y normas que protegen a los cómicos taurinos, y la consejera Ruiz y el director general Gómez Balsera, podrían estar incurriendo en un delito contra la dignidad de los trabajadores y prevaricación administrativa, que contemplan severas sanciones, por lo que podemos al presidente de la Junta que proceda a cesarlos sin más dilación", ha proseguido afirmando Gavira.

"Estos artistas, como legalmente hemos acreditado, están perfectamente cualificados y son aptos para el desarrollo de su trabajo o profesión habitual, es más, han reivindicado su derecho al trabajo tras la cancelación del evento, por lo que no existe justa causa legal para impedirles desarrollar su trabajo en un espectáculo que se remonta casi a los 100 años de historia en España", ha indicado el portavoz de Vox. Gavira ha apostillado que "el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha entrado en una dinámica desquiciada, actuando igual que PSOE y Podemos, con los que ya mantiene acuerdos para sostenerlos artificialmente cuando sabemos que este Gobierno está agotado. Estas políticas más atrevidas incluso que las de la izquierda no la entienden los andaluces y especialmente todos aquellos que votaron cambio. Éste no es el cambio que pidieron y merecen los andaluces".