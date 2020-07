Los socialistas de Tesorillo defienden las ayudas económicas de la Diputación al municipio

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Tesorillo ha defendido las ayudas económicas entregadas o previstas de entrega al municipio por parte de la Diputación Provincial de Cádiz. El portavoz del partido, Jesús Solís, ha cifrado en 570.000 euros el aporte provincial de fondos en dos meses al margen del reparto del superávit, aún pendiente.

Solís ha afeado al alcalde, Jesús Fernández Rey, por su "incompetencia" al considerar que el regidor "solo sabe hablar de oídas y no tiene ni idea de las subvenciones que recibe el Ayuntamiento que dirige".

Estas palabras llegan después de que Fernández Rey declarase a Europa Sur que no está de acuerdo con el reparto que Diputación de Cádiz ha realizado del superávit de esta entidad y que según el regidor ha perjudicado a Tesorillo. El reparto previsto, según Fernández Rey, será del 20% de 10 millones de euros para los municipios menores de 20.000 habitantes y el 80% para las grandes localidades. "Nos sentimos perjudicados por el reparto del superávit de la Diputación. Hay que ser solidarios, pero las grandes ciudades tienen otras vías de financiación", afirmó.

Ante estas declaraciones, el portavoz socialista en el municipio ha sostenido que estas palabras "solo pueden venir de alguien que no conoce en absoluto, ni el funcionamiento de la Administración, ni de dónde viene el dinero que recibe Tesorillo. La Diputación de Cádiz aún no ha podido ni repartir ni gastar su superávit puesto que el Gobierno de España aun no ha autorizado dicho gasto que se rige por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales".

Solís ha explicado que el problema de Fernández Rey es que "no tiene un criterio propio, sumándose a la campaña de desprestigio que los los Alcaldes de Izquierda Unida de la provincia gaditana han lanzado contra el gobierno socialista de la Diputación sin tener en cuenta el esfuerzo económico que esta entidad provincial ha realizado en favor de los Ayuntamientos de nuestra provincia". Según ha indicado Solís, el caso de Tesorillo se traduce en una inversión total de más de 570.000 euros en apenas dos meses para ayudar a combatir las consecuencias de la COVID-19.

Tesorillo, según ha detallado Solís, con una población de 2.753 habitantes, ha recibido o recibirá de fondos propios de la diputación 9.281,75 euros para gastos directos de desinfección, limpieza y EPIs; 27.727,27 euros de un Plan de Ayudas Sociales; 6.115,81 euros del Plan Invierte Social para Políticas Sociales, 125.261,30 euros para el Plan de Empleo de 2020 (PCL); 39.266,39 euros para el Plan Extraordinario COVID-19 (Plan de Empleo Extraordinario) y 362.700 euros de todos los atrasos de los Planes Provinciales pendientes de Tesorillo.

Los socialistas tesorilleros explican que esta inversión en el municipio supera los 200 euros por habitante para luchar en Tesorillo contra la crisis del coronavirus que contrasta, por ejemplo, con los 20 euros por habitante que va a recibir el municipio vecino de Los Barrios o los apenas 10 por habitante que recibirá Algeciras. Esta inversión "pone de manifiesto la apuesta clara y rotunda de la Diputación por los pequeños municipios gaditanos", han concluido.