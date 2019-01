El PSOE pide garantías para que haya Policía Local en Tesorillo

El Partido Socialista de San Martín del Tesorillo ha solicitado a la junta gestora que tutela la constitución del nuevo municipio que se pongan en marcha medidas para garantizar la seguridad ciudadana en la localidad.

Los socialistas apuntan que desde que se constituyó la comisión gestora, el pasado 27 de diciembre, en Tesorillo no puede prestar servicio de manera ordinaria la Policía Local de Jimena. Para el PSOE, ello provoca falta de vigilancia ordinaria además de que durante las fiestas de Navidad varios eventos no tuvieran el respaldo de la Policía Local. “Además, han sido muchos los vecinos que han intentado trasladar algún problema a la Guardia Civil y no han obtenido una respuesta satisfactoria tampoco por parte de este cuerpo”, sostienen los socialistas.

El PSOE solicita a la gestora que se le comunique formalmente a la Guardia Civil la nueva situación de Tesorillo para que asuma “todas las competencias” en materia de seguridad ante la falta de una Policía Local. El PSOE también pide que se abra, al menos en horario de oficina, un punto permanente de la Guardia Civil.

El grupo igualmente plantea a la gestora municipal que se suscriban convenios puntuales con la Policía Local de Jimena de la Frontera “para que, con previsión, en el pueblo haya presencia policial en eventos futuros como Carnaval, Semana Santa y otros eventos públicos”.

El presidente de la gestora, Jesús Fernández Rey, apuntó en una entrevista concedida a este diario que, precisamente, la Policía Local iba a ser una de las competencias más complejas y que se buscarían acuerdos y convenios con Jimena para mantenerla durante un periodo transitorio.

El PSOE también plantea que Tesorillo se integre en la Mancomunidad para poder beneficiarse de los descuentos en Arcgisa.