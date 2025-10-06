El cantante Bad Bunny será el protagonista del interludio de la Super Bowl este enero, la primera vez que un artista cantará en español en el acontecimiento televisivo más visto en EEUU, ante 125 millones de espectadores. La elección de Bunny tiene mucho de contestatario ante la Casa Blanca y las medidas contra comunidad hispana, latina, con las deportaciones que están sufriendo miles de inmigrantes. El cantante lo recordó en directo ante millones de espectadores de la NBC y cuando el entretenimiento televisivo está en el disparadero de la administración trumpista. "Nuestra huella no la podrán sacar ni ocultar", ha recordado en español el puertorriqueño quien aconseja a los espectadores que tienen "cuatro meses para aprender español" si quieren disfrutar de su espectáculo en su esplendor. Una defensa del español y de lo que significa la comuidad hispana en EEUU con más de 60 millones de ciudadanos que tienen a este idioma como lengua principal de uso.

Bad Bunny fue el primer invitado de la temporada 51 de Saturday Night Live, todo un prodigio de permanencia para un show de humor que se produce en directo. En esta ocasión, como una declaración de intenciones de un espacio satírico que siempre ha sido mordaz contra el poder (y contra Trump, aún más), abría con monólogo bilingüe cargado de orgullo por América Latina. "Más que un logro para mí, es para todos nosotros", ha reclamado Bunny al invitar a aprender español.

Y contra los tópicos de si nuestro idioma es complicado de aprender, los guionistas extendieron la broma con un presunto concilio medieval, el año 900, en el que se funda, se inventa, el idioma español para hacerlo más complicado que los demás. El Bad Bunny comienza a declarar esas imposiciones españolas que dividen en sexo a las cosas (frente al "the" unisex en inglés). "La mañana", "La noche", "El vestido", "La corbata", expresiones que arrancaron carcajadas por el tono cómico de los reproches que sufre el español desde los angloparlantes. En el sketch también intervino un conocido actor de origen hispano, Benicio del Toro, para sorpresa y risa de los espectadores de la NBC.

Y para rematar la noche, la imitación del célebre espacio infantil mexicano El Chavo del Ocho, donde se puso en la piel de Quico.