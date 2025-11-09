La vida en el campo, 'Granjas en acción' se acerca a Granada

Granjas en Acción llega este domingo a las 21.30 al canal de la TDT DMax, una producción Warner para esta cadena y que también se verá en otros países con la firma Discovery. La docuserie pretende mostrar la cara real del campo en España a través de sus ocho entregas. La producción recorre cuatro tipos de fincas de nuestro país, según el paisaje y la idiosincrasia local. Desde Galicia hasta Sierra Nevada.La provincia de Granada es una de las destacadas de esta primera remesa de entregas sobre granjas españolas.

En este caso la despoblación rural, la llamada España vaciada, es uno de los problemas de nuestro entorno y que convierten a nuestro país en un caso muy diferente al de otros socios europeos. Junto a la pérdida importante de mano de obra en el ámbito rural el cambio climático lleva a reconfigurar el trabajo y la orientación de explotaciones agropecuarias.

Granjas en acción enfoca también a redescubrir el valor de lo que comemos y de quienes lo producen. La diversidad geográfica de las fincas que aparecen es a su vez un mosaico de la riqueza del paisaje español.

Por aprte andaluza tres fincas granadinas son las que aparecerán en los capítulos de esta primera tanda, en historias entrelazadas. Cortijo Carialfaquín, Cortijo Luján y Equi Libre, todos ellos en el entorno de Sierra Nevada, son los lugares donde los reporteros han convivido durante semanas para conocer su sistema de trabajo y su forma de producir.

Los participantes en 'Granjas en Acción'

Los ganaderos granadinos que custodian las reses de la raza Pajuna, un tesoro autóctono en peligro de extinción, son el eje de los segmentos dedicados a la ganadería andaluza, como vanguardia en la preservación del patrimonio agroalimentario. Juntos a las fincas granadinas aparecen la ecológica Casa Grande de Xanceda, en Galicia, la caprina Ganadería Entrecabritos, en un paraje deTeruel, y la lechera Ganadería Horneo en Cantabria.

Las fincas granadinas ilustran cómo en el Sur, con temperaturas cada vez más extremas y suelos calcáreos, la ganadería se convierte en una actividad que contribuye al equilibrio ecológica. Los cortijos participantes son modelos de sostenibilidad y que destacan en ferias ganaderas como la de Zafra.

En la primera entrega de mañana domingo aparece la trashumancia de vacas desde mesetas altas hasta ser conducidas a una zona estabulada para ser montadas por un semental. El cuidado veterinario, que tiene sus riesgos, aparece en este arranque de Granjas en acción en DMax.