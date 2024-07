Victoria Federica y las guerras carlistas de 'La casa del dragón'

La primea secuela de Juego de Tronos, La casa del dragón, se ambienta varios siglos antes de la saga originaria de George R.R. Martin. Como sucedió en la Historia con el trono español, y como ha pasado en otras casas reales, la interpretación de los derechos de sucesión desemboca en un conflicto armado. La casa del dragón tiene mucho de las guerras carlistas de nuestro país en el siglo XIX entre los liberales que apoyaban a la hija de Fernando VII, la legítima heredera a través de la Pragmática Sanción, y los conservadores y defensores de los fueros (Navarra, País Vasco, Cataluña), que apoyaban al hermano de Fernando VII, que se acogía a la Ley Sálica, Carlos María Isidro, Carlos V y sus sucesores.

En La casa del dragón, entre verdes y negros, están por una lado los Targaryen, eje central de la ficción, y los Velaryon. Max estrena cada lunes los ocho episodios de la segunda temporada. Victoria Federica en un vídeo promocional de la plataforma interpreta que está asombrada y afectada con lo que está sucediendo en esta historia de conflictos carlistas. "Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño". Ella no va a tomar partido por ninguno de los rivales, pero sabe que hay miga en el asunto. Pero está lista para dar su veredicto cuando crea conveniente. "Cuando lo haga, habrá señales". "En todas partes cuecen habas ¿no?", admite confidente mientras mira por debajo de la visera con cierta malicia. Una 'legítima heredera' con guasa cómplice para los seguidores del universo de Martin.

El actual Rey, único varón de don Juan Carlos y doña Sofía, era el primero en la sucesión por prevalencia del varón sobre la mujer en la dinastía española. Una regla que aún contempla la Constitución y que está pendiente de actualizar como en la mayoría de los países con monarquías. Victoria Federica, Vic, se toma a broma que la sucesión hubiera recaído en su madre, la infanta Elena, como hija mayor de los eméritos. En esos segundos sobre La casa del dragón lo demuestra.

¿Cómo fue el rodaje del vídeo de Victoria Federica?

El vídeo de Max alude también a una promoción de las cafeterías Starbucks donde hay una bebida, roja y negra, dedicada a una de las familias contendientes. La agencia Ogilvy se encargó de este vídeo promocional y el equipo sólo tiene buenas palabras sobre Victoria Federica para la grabación de la promo.

La hija de la infanta Elena fue citada a las seis de la mañana para grabar este vídeo que se desarrolla en una cafetería. El local elegido fue uno que está ubicado en pleno centro de Madrid, en la calle Alcalá. Vic apareció a la hora acordada, bien despierta y dispuesta a la grabación, con ligero maquillaje. Sólo hubo que prevenir brillos. Sólo tres personas formaban parte del equipo de grabación en sí. Antes de las siete y media se hizo la mayor parte del trabajo para permitir que la cafetería abriera como cualquier otro día y hubo clientes que vieron a Victoria Federica poco después de la grabación y esa gorra de la 'legítima heredera' que seguirá dando que hablar.

Max ha encontrado un buen soporte para promocionar su 'carlista' serie La casa del dragón.