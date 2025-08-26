Verónica Echegui en el recuerdo de Dani Martín, destrozado por su muerte

El mundo audiovisual español está impactadocon la inesperada muerte de Verónica Echegui. La actriz madrileña ha fallecido este domingo a los 42 años víctima de un cáncer que había llevado con discreción en los últimos meses. Trabajó hasta semanas antes, con la esperanza siempre de superar la enfermedad, arropada por familiares y amigos.

En este lunes a su capilla ardiente se han acercado centenares de amistades, entre ellas tantos compañeros de profesión que compartieron plató y escenario. El actor Álex García, con el que Echegui tuvo una relación sentimental durante más de diez años, estaba totalmente destrozado. Como también mostraba todo su pesar en las redes el cantante y actor Dani Martín, con quien Echegui debutó como protagonista de una película en 2006 con Yo soy la Juani, de Bigas Luna.

En su cuenta de X (@_danielmartin_) el cantante ha vertido sus sentimientos ante el fallecimiento de su amiga, a quien quería y, sobre todo, admiraba: "La Vero era la Penélope de Jamón jamón, la Rosalía de Saoko, papi, saoko, la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero", expresaba el que fuera vocalista de El Canto del Loco.

Tras coincidir en el ilusionante proyecto de Yo soy la Juani, expresión de los jóvenes desencantados de un siglo recién estrenado, Martín mantuvo contacto con Echegui, "conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos", con el recuerdo de aquellos días juntos. "Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer", enumeraba Dani al ver y compartir una foto de aquel rodaje de 2006.

"Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa", ensalza Dani. "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche", se desahogaba Dani Martín totalmente emocionado, inlcuyendo unos versos de la canción de Yo soy la Juani. "Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor. Para que cuando cante llegar a tu corazón", culmina el tuit.