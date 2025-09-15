Dónde ver 'Adolescencia', la gran ganadora de los Emmy, rodada en cuatro planos secuencia

En todos los institutos británicos se ha programado el visionado de Adolescencia para el pasado curso y también sucederá en este recién iniciado. Lo de los 6 Emmy conseguidos por esta ficción era inevitable. Ha sido sin duda uno de los fenómenos de la temporada y la serie que más calado por narrativa y mensaje. Adolescencia se ha alzado con el Emmy a mejor Miniserioe.

Se estrenó el 13 de marzo de este año en Netflix, donde se pueden ver sus cuatro episodios (de un tirón, aunque dejan impacto verlos casi como una experiencia personal). Creada por Stephen Graham y Jack Thorne, y dirigida por Philip Barantini, tuvo 96.7 millones de horas vistas en sus primeras tres semanas.

La historia de Adolescencia sigue a Jamie Miller, un niño de 13 años, interpretado por el debutante Owen Cooper que se ha llevado el Emmy a mejor actor de reparto en miniserie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase. ¿Por qué? es la pregunta clave de este suceso acaecido al norte de Inglaterra. A través de un estilo visual de ofrecer cada episodio en una sola toma sin cortes, la ficción nos sumerge en las perspectivas de la policía, de la escuela, de una psicóloga y de la propia familia del acusado, desentrañando las capas de una tragedia que toca temas como la influencia de las redes, el acoso escolar o el carácter intratable y desesperado de los adolescentes en general.

Stephen Graham, quien también coprotagoniza la serie como el padre devastado de Jamie, y un elenco que incluye a Ashley Walters y Erin Doherty, entregan actuaciones que aparetan de forma plausible el documental. El joven Owen Cooper, que tiene 15 años en la vida real, sobrecoge con su actuación, como Graham, mejor actor principal de Miniserie en esta noche de los Emmy, Erin Doherty como Mejor Actriz de Reparto.

No estamos estamos ante una serie fácil. Para los padres que hemos visto a nuestros hijos navegar un mundo cada vez más complicado, en un panorama cada vez más distante al nuestro, sus situaciones nos golpean cerca. Cada episodio es un viaje intenso, filmado con una cámara que no parpadea que nos hace acompañar como si nos econtráramos en esa pesadilla, realista y razonable dentro de su desesperación, que es Adolescencia, en Netflix.