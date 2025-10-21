Varapalo para David Broncano en TVE justo el día que había sido líder con Gabriel Rufián

Justo poco después de conocerse que La Revuelta de David Broncano había sido líder en el prime time del lunes con la entrevista al político independentista Gabriel Rufián, con casi 1,8 millones de espectadores, 14,4% de cuota, se conocía que el programas de los sábados de su productora, Cuánto, cuánto, cuánto, se cae de la parrilla de La 1.

Encofrados Enconfrasa y El Terrat habían estrenado hace dos semanas el espacio concurso con Eva Soriano y el nombre más productivo de estos momentos, Aníbal Gómez.

El game show de la noche de los sábado arrancó con algo más de un 10% en su primera entrega, cifra que supo a poco tras ir después de un partido de la selección. La fría acogida se confirmó el pasado fin de semana cuando el share bajó a la mitad, 5%, última opción entre las principales cadenas. Antes de proseguir con un formato tan caro que no ha sido bien acogido, la dirección de RTVE reserva dinero y esfuerzos para otro proyecto con esta productora. En su lugar desde este sábado habrá cine hasta anunciarse un nuevo proyecto que, en tal caso, aguardaría ya a después de Navidades.

El programa con Eva Soriano y Aníbal Gómez estaba concebido como un espectáculo de humor, apuestas disparatadas y divulgación científica que no ha terminado de encontrar su sitio en una noche de poco consumo pero muy competitiva. Cuánto, cuánto, cuánto se presentaba como una de las propuestas generalistas más destacadas de una programación de La 1 que de cara a esta temporada está centrada en el info-entretenimiento, con nueve horas y media diarias en La 1. En los fines de semana los espacios de actualidad descansan y la oferta generalista se encuentra con una respuesta tibia del público en general.

En el caso de la visita de Gabriel Rufián este lunes, además de la presencia del político por sus habituales salidas populistas que le dan rédito como personaje viral se quería saber algo más de su baile con Ester Expósito y si hubiera algo entre ellos.

En las audiencias de este lunes La Revuelta ha obtenido su primera victoria destacada de la temporada frente al constante El Hormiguero que con la presencia del seleccionador de fútbol Luis de la Fuente anotó 1.686.000, 14%. El mencionado programa con Rufián registró exactamente 1.760.000, 14,4%. El contenido de entretenimiento más visto del día fue Pasapalabra, con 1.914.000, 20,6%.