'La última llamada', cómo hemos cambiado, los que fuimos y somos a través de los expresidentes

Realmente es un hito. La docuserie La última llamada que en este jueves 16 estrena Movistar Plus + reúne a los cuatro últimos expresidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, para recorrer la Historia reciente de nuestro país.

Los cuatro dirigentes se reunieron este lunes en Marsid para la presentación de este trabajo, en una mesa redonda junto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el de Movistar Plus+, Javier de Paz. El evento contó con la presencia de asesores y colaboradores claves de cada mandatario, quienes también intervienen en la producción para desgranar las decisiones trascendentales tomadas en la Moncloa durante los últimos 43 años.

La serie documental consta de cuatro episodios, creada por Kowalski Films, Feelgood Media y True Story y dirigida por el periodista Álvaro de Cózar. El principal objetivo es ofrecer un retrato diferente de los acontecimientos vividos por los españoles desde el lado humano del poder. Los expresidentes han destacado el enfoque sereno y reflexivo de la docuserie, que explora las emociones, sacrificios, dilemas de sus años de mandato. “Los cuatro episodios son la serena visión los últimos 40 años de este país”, señala el director de la docuserie, abundando que muchas de las cosas que ocurrieron “tienen sentido vistas con distancia”. La serie encuentra una lógica en la sucesión de los cuatro presidentes, con el complemento de testimonios íntimos y archivos personales.

La última llamada humaniza el ejercicio del poder, más allá de las crónicas y el ritmo frenético de la actualidad, invitando a la reflexión colectiva sobre la evolución y calidad democrática de España. La etapa de González viene a resumir la modernización de España;la consolidación, como la puesta en marcha del euro, con Aznar; el período de reformas en una ola de crisis con Zapatero; y los conflictos de toda índole acentuados a los que se enfrentó Rajoy.

¿Cómo es la serie 'La última llamada'?

Cada capítulo se centra en uno de los expresidentes: el primero repasa el legado de Felipe González en la modernización del país, el desafío de ETA y el desgaste del poder, con intervenciones de Alfonso Guerra, Julia Navarro, Matilde Fernández, Rosa Conde y su hija María González.

El segundo analiza la gestión económica de José María Aznar, la adhesión al euro, los atentados del 11-M y sus lazos internacionales, con aportes de Ana Botella, Alejandro Agag, Javier Zarzalejos, Carlos Aragonés y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El tercero se adentra en las reformas sociales de José Luis Rodríguez Zapatero, la crisis de 2008 y el fin de ETA, con voces como las de José Bono, Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez y Jesús Eguiguren.

Finalmente, el cierre examina la era de Mariano Rajoy, marcada por la crisis financiera, la prima de riesgo, la corrupción y el conflicto catalán, a través de los testimonios de Ignacio Peyró, Andrés Medina y Sergio Ramos.