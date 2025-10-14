La UER no votará la expulsión de Israel de Eurovisión y aplaza a diciembre un debate con España

La Unión Europea de Radiodifusión, (UER, EBU en inglés) organizadora del Festival de Eurovisión, gana tiempo para apaciguar los ánimos contra la presencia de Israel. El plan de paz para Gaza firmado este lunes permite al organismo internacional llevar a la reflexión la presencia israelí y anular a votación prevista para el próximo mes donde se iba a dilucidar la expulsión de la cadena KAN del festival 2026. España es uno de los países más activos en esa postura y TVE ha anunciado que no estará en 2026 si no se produce la cancelación de Israel. A su vez, Alemania reiteraba a través de palabras del canciller Fiedrich Merz que una expulsión de la cadena israelí supondrá también su marcha de Eurovisión. Austria, por su parte, anunció que dejaría de organizar la edición prevista de 2026.

Con el plan de paz y el cese de los bombardeos indiscriminados contra la población civil palestina, la UER aparca la votación y emplaza a diciembre el debate ante la postura sobre Israel. Las cadenas que han anunciado su boicot por la presencia del país hebreo serán entonces las que tengan que justificar una decisión. Irlanda, Islandia, Eslovenia, Países Bajos y España anunciaron el boicot, con Bélgica, los países nórdicos y Portugal partidarios de tomar esa decisión a medio plazo en caso de que prosiguiera la guerra, posición que también habrían tomado Reino Unido y Francia.

Yuval Raphael, la representante israelí en Eurovisión 2025 / EFE

España y el resto de países del boicot podrían reconsiderar la postura si el proceso de paz empieza a ser una realidad aunque estaría latente la repulsa hacia un país que ha extendido un conflicto a gran escala en el que han perecido más de 70.000 personas.

Patrocinador israelí

La UER parece dar un suspiro de alivio con la actual situación para calmar el debate y favorecer así sus intereses cuando es una firma de Israel la patrocinadora del Festival de Eurovisión. En la votación prevista para noviembre estaban convocados todos los miembros de la UER, también las cadenas de países musulmanes que no participan por la presencia israelí como Líbano, Túnez o Marruecos. En una votación por mayoría simple para la expulsión de Israel había muchas posibilidades de que se lograra el objetivo.

En estas condiciones el panorama parece orientarse a un statu quo por el que estarán en 2026 los mismos participantes que en 2025. En los dos últimos años lo que se ha producido es un televoto masivo interesado y propagandista en favor de Israel para legitimar sus acciones políticas. Al menos el sistema de televoto sí podría ser debatido y reconducido de cara al próximo año para evitar ventajas de países con apoyo internacional más allá de la música como Israel o Ucrania.