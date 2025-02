'The Rookie', lo nuevo de Nathan Fillion llega el domingo a este canal

Nathan Fillion, derecha, como el protagonista de 'The Rookie'

Tras acompañar en las tardes y noches de distintos canales de Mediaset con Castle, Nathan Fillion se incorporó a un nuevo proyecto personal, The Rookie, en el que un veterano consigue la inesperada oportunidad de sumarse como agente novato a la policía de Los Ángeles. Una serie de acción con tintes de documental que estrena mañana domingo en abierto su sexta temporada en el canal Energy. El capítulo de estreno se emite a las 22.45. The Rookie se encuentra en distintas plataformas, como el sevicio Mitele Plus.

Fillion es el agente John Nolan quien en las nuevas historias, cinco años después de unirse al cuerpo de policía de Los Ángeles, se ha convertido en una pieza fundamental de la comisaría de Wilshire, ganándose el respeto de sus compañeros. Ya avalado como agente, se prepara también para dar un paso adelante en su relación sentimental con Bailey, mientras investiga el motivo por el que los policías de Wilshire fueron atacados por una banda criminal. Es el punto de partida de esta sexta tanda de episodios de la ficción de la cadena estadounidense ABC(Disney).

Junto a Fillion el reparto de The Rookie lo completan Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Eric Winter, Melissa O’Neil, Mekia Cox, Shawn Ashmore, Jenna Dewan y Tru Valentino. Un reparto coral de una serie policía creada por el que también fuera productor ejecutivo de Castle, Alexi Hawley, con tres nominaciones a los Emmy.

Entre los acontecimientos que el personaje protagonista, Nolan, vivirá en estos nuevos capítulos se encuentra su posible boda con Bailey. Será el eje del capítulo número 100 de esta serie de acción que forma parte de una parrilla dominada por este género. Energy es uno de los canales temáticos más vistos de la TDT actualmente.