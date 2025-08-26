Un tertuliano de ‘El Chiringuito’ sufre un aparatoso accidente en San Sebastián de los Reyes

El primer encierro de San Sebastián de los Reyes, retransmitido por Antena 3, se ha saldado con siete heridos, ninguno de ellos de gravedad. Entre esos heridos se encontraba Alfredo Duro, colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones y exdirector deportivo del Getafe. El periodista ha sufrido un aparatoso accidente tras ser arrollado por uno de los cabestros y permanecer inmóvil en el suelo hasta que ha sido atendido por los servicios médicos. La brutal caída se ha viralizado en las redes sociales.

A las 19:20 horas, las redes sociales de la tertulia deportiva de Mega han confirmado que se trataba de Alfredo Duro. “Ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes. ¡Recupérate pronto, amigo!”, recoge la citada publicación.

El accidente ha tenido lugar en la primera curva del recorrido nada más comenzar el encierro. El periodista deportivo ha perdido el equilibrio tras golpearse con una de las protecciones de la calle Postas. Duro ha sido arrollado por uno de los cabestros de la ganadería La Palmosilla.

“Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien. Es una faena. No tenemos edad para estas cosas, Alfredo. Vamos a intentar centrarnos. Ya te lo dice tu mujer y yo también”, ha comentado Josep Pedrerol, que le ha deseado una pronta recuperación a su compañero.