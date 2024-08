Terror y pánico en pleno directo del programa ‘En boca de todos’

Los reporteros han sido testigos de sucesos de todo tipo en sus intervenciones en televisión. Están al pie de la noticia y ello provoca que en ocasiones tengan que contar hechos insólitos, pero que forman parte del día a día de lugares especialmente conflictivos. En este sentido, un reportero del programa En boca de todos ha presenciado en directo un apuñalamiento que se ha producido en un establecimiento próximo al lugar en el que estaban grabando.

Los hechos acontecidos en un kebab de la calle Josep María de Sagarra, en El Vendrell, han pillado por sorpresa a los periodistas que se encontraban en el plató del magacín de Cuatro. El reportero estaba entrevistando a una mujer cuando dos individuos han salido corriendo del establecimiento de comida rápida. “Está todo grabado perfectamente. Estábamos pidiendo comida, ha venido un pavo y le ha metido con un cuchillo, yo que sé con qué ha venido”, ha dicho un testigo justo después del incidente.

El reportero ha seguido recabando testimonios del apuñalamiento en su directo. “No puedo contarlo ahora mismo porque estoy muy nerviosa. Está gente está muy loca, yo no puedo vivir aquí”, ha relatado una mujer que ha presenciado los hechos. Precisamente el programa de Cuatro estaba realizando un reportaje de otro apuñalamiento que había tenido lugar en El Vendrell unos días antes.

Los vecinos de esta ciudad de Tarragona conviven en un territorio sin ley y tienen miedo a salir a la calle. Por ello, piden más presencia policial para aumentar la seguridad en una zona donde los delincuentes campan a sus anchas. “¿Cuántas patrullas has visto pasar, has visto alguna? No sé qué es lo que quieren conseguir. Actuaciones así y en plena luz del día pasan un día sí y otro también”, aseguran en el barrio.