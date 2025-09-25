La ternura y la comedia se disfrazan de drama, 'Poquita fe' es mucho

La comedia con Raúl Cimas y Esperanza Pedreño estrena su segunda temporada en Movistar Plus Poquita fe es una joya revisada de la comedia costumbrista española creada por Pepón Montero y Juan Maidagán.

La serie de episodios cortos e intensos con la melancolía de la precariedad y el encanto de la mediocridad asumida, regresa hoy a Movistar Plus + con una segunda (y esperada) temporada donde el problema de la falta de vivienda arrastra a la pareja protagonista formada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, es decir, los tristes de José Ramón y Berta.

Esta continuación de ocho episodios (la primera temporada eran 12, uno por mes), profundiza en las experiencias de su pareja central y del ámbito coral de barrio y familiar de ambos personajes, que tendrán que debatirse con ir a la casa de los padres de ella (a cargo de María Jesús Hoyos y Juan Lombardero) o de la madre de él (la gran Marta Fernández Muro).

El humor negro y una ternura amarga van reuniendo a los coprotagonistas de esta historia coral donde reaparece el Vecino (no tiene nombre), a cargo de Chani Martín, que seguirá siendo un nexo de José Ramón, como su compañero guardia jurado a cargo de Enrique Martínez, Riki; y la más desconcertante amiga de Berta, Pilar, interpretada por la onubense Pilar Gómez.

Al problema de la vivienda también se suma la hermana de Berta, Julia de Castro, que se suma al matrimonio a la casa provisional.

Poquita fe , que da para mucho, también se adentra en cómo el amor, la convivencia, se ponen a prueba cuando todo se lleva al extremo.

Vida grises con trabajos mal pagados en un microcosmos con mucha comedia que no se basa en el chiste, sino en la descarnada cotidianidad atravesada con el absurdo y la poética lacónica.